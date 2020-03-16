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أخبار العالم

أمريكا تحذر الصين: إياكم من اتهام جيشنا بنشر كورونا لديكم

الإثنين 16/مارس/2020 - 08:20 م
بومبيو
بومبيو
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على صالح
حث وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بكين على عدم نشر ما اسماه بـ «شائعات غريبة» حول فيروس كورونا القاتل «كوفيد 19»، وذلك عبر مكالمة هاتفية بينه وعضو المكتب السياسي الكبير في الصين يانج جيتشي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورجان أورتاجوس، وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك، اليوم الاثنين، في بيان إن الرجلين تحدثا عبر الهاتف ونقل بومبيو اعتراضات أمريكية قوية على جهود لجان المكافحة الوبائية في الصين بإلقاء اللوم على واشنطن في تفشي وباء  كورونا. 

وأضاف الوزير الأمريكي قائلا إن «هذا ليس الوقت المناسب لنشر المعلومات المضللة والشائعات الغريبة، بل إنه الوقت المناسب لجميع الدول للقتال للقتال هذا التهديد المشترك» وفقا لـ أورتاجوس.

واستدعت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، سفير الصين لدى واشنطن بسبب تعليقات أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو ليجيان، زاعما بأن الجيش الأمريكي ربما يكون مسؤولا عن تفشي فيروس كوفيد 19 في الصين.

واستند «تشاو» إلى شهادة مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، الدكتور روبرت ريدفيلد، الذي أخبر المشرعين بأنه كانت هناك حالات وفاة بسبب الإنفلونزا في الولايات المتحدة والتي تم تحديدها لاحقًا على أنها بسبب فيروس كوفيد 19.


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