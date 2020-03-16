AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير الطيران يوضح موقف المصريين العالقين فى السودان.. فيديو

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:37 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار

كشف الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، موقف المصريين العالقين في دولة السودان، مؤكدا أن الأمر ليس في أيدي مصر على الإطلاق.

وقال منار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين، أن مشكلة المصريين العالقين في السودان بسبب إغلاقهم مطاراتهم كإجراء احترازي، مضيفا أن الطيران الداخلي والبضائع لا مشكلة بها على الإطلاق ولا يشملها قرار وقف الرحلات الجوية.

وأكد وزير الطيران المدني، أنه لن نستقبل أي طائرة من ظهر الخميس المقبل، وتم تعقيم وتطهير وزارة الطيران المدني وجميع هيئاتها وشركاتها التابعة للحفاظ على سلامة العاملين داخل القطاع

وتابع أنه حجم الخسائر سيكون في حدود مياري وربع ميار جنيه لهذه الأزمة التي تواجهها مصر، لافتا إلى أنه سيتم إجلاء الموظفين من أي دولة في العالم من خلال شركة مصر للطيران، مضيفا أن يتم توفير رحلات إضافية لاستيعاب كل الأعداد التي ترغب في العودة لمصر.

وأكد وزير الطيران المدني، أن أسطول مصر للطيران جاهز لإجلاء المصريين من أي مكان بالعالم، متابعا :"مجتمعين الآن مع كل القيادات في الطيران لإرسال طائرات لإرجاع المصريين في الخارج الراغبين في العودة و هيرجعوا مصر قبل يوم الخميس المقبل".

وفي السياق نفسه أشار الوزير، إلى أن هذا القرار سيكلف الدولة مليارات وتم اتخاذه من أجل صحة المواطن المصري.

 

 

 

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول فيديو من داخل الطائرة المخصصة لإجلاء المصريين من ووهان بالصين

4 رحلات يوميا.. تخصيص طائرات لإعادة المصريين من السعودية

وزيرة الهجرة للنواب: رحلات لإجلاء المصريين العالقين في عدد من البلدان

برلماني يشيد بدور نبيلة مكرم فى حل مشكلات المصريين بالخارج بسبب كورونا

بعد قرار تعليق الرحلات الجوية.. وزير الطيران: مستعدون لإعادة المصريين من اَي مكان فى العالم

وزير الطيران يكشف عن رحلات لا يشملها قرار التعليق

ترشيحاتنا

تعليق ساخر من أحمد عيد عبدالملك على مشادة رمضان صبحي وبادجي

تعامل مع الجميع كأنهم مصابون.. إذا ظهرت عليك هذه الأعراض توجه إلى الحميات فورًا

السيسي يوجه باستكمال إنشاء كافة الخدمات على جميع الطرق والمحاور الجديدة

مش بسبب كورونا.. هاني الناظر يدعو للبقاء بالمنزل حتى يوم الجمعة

بـ مليار و564 مليون جنيه .. الداخلية تضبط 6 قضايا احتيال مصرفي

بسبب كورونا.. قرار صارم من هيئة الفن في تركيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حجر منزلي أم حبس إجباري .. كيف غير فيروس كورونا الحياة الاجتماعية في مصر

أسعار السيارات الفرنسية في مصر بعد تخفيض بيجو 60 ألف جنيه .. صور

هنتعشى إيه النهاردة.. ميني بيتزا أشهى من المطاعم