وزير الطيران يوضح موقف المصريين العالقين فى السودان.. فيديو

كشف الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، موقف المصريين العالقين في دولة السودان، مؤكدا أن الأمر ليس في أيدي مصر على الإطلاق.

وقال منار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين، أن مشكلة المصريين العالقين في السودان بسبب إغلاقهم مطاراتهم كإجراء احترازي، مضيفا أن الطيران الداخلي والبضائع لا مشكلة بها على الإطلاق ولا يشملها قرار وقف الرحلات الجوية.

وأكد وزير الطيران المدني، أنه لن نستقبل أي طائرة من ظهر الخميس المقبل، وتم تعقيم وتطهير وزارة الطيران المدني وجميع هيئاتها وشركاتها التابعة للحفاظ على سلامة العاملين داخل القطاع

وتابع أنه حجم الخسائر سيكون في حدود مياري وربع ميار جنيه لهذه الأزمة التي تواجهها مصر، لافتا إلى أنه سيتم إجلاء الموظفين من أي دولة في العالم من خلال شركة مصر للطيران، مضيفا أن يتم توفير رحلات إضافية لاستيعاب كل الأعداد التي ترغب في العودة لمصر.

وأكد وزير الطيران المدني، أن أسطول مصر للطيران جاهز لإجلاء المصريين من أي مكان بالعالم، متابعا :"مجتمعين الآن مع كل القيادات في الطيران لإرسال طائرات لإرجاع المصريين في الخارج الراغبين في العودة و هيرجعوا مصر قبل يوم الخميس المقبل".

وفي السياق نفسه أشار الوزير، إلى أن هذا القرار سيكلف الدولة مليارات وتم اتخاذه من أجل صحة المواطن المصري.