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وزير الطيران: سأقوم بالطيران غدا "بنفسي" لإحضار المصريين من أوروبا..فيديو

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 12:17 ص
محمد منار عنبة
محمد منار عنبة
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إبراهيم القادري
قال محمد منار عنبة وزير الطيران المدني: إن يوم الخميس القادم الساعة 12 ظهرا سيكون نهاية العمل بالطيران وبعدها سيتم عمل تعليق كما أن السياح الموجودين في مصر يتمكنوا من العودة إلى أوطانهم بعد انتهاء برامجهم السياحية.


وأضاف محمد منار عنبة خلال مداخلة هاتفية في برنامج كل يوم المذاع علي قناة أون إى، أن هناك العديد من الدول لا نستطيع أن نطير لديهم بسبب توقف حركة الطيران التي كانت ضمن الإجراءات الاحترازية التي قاموا بها بسبب فيروس كورونا وهذا بسبب الظروف الاستثنائية.


وأوضح محمد منار عنبة، أن جميع خطوط الطيران مغلقة عدا الطيران الداخلي وطيران البضائع.


وتابع محمد منار عنبة، أن هناك خسائر كبيرة ولكن أهم شيء لدى الدولة الآن هو صحة المواطن وبناء على ذلك قمنا بوضع هذه الخطوات الاحترازية .


واستكمل محمد منار عنبة، أن أى مواطن متواجد خارج البلاد سيتم عودته إلى أرض الوطن وهذا ما نقوم بالعمل عليه الآن كما أنني سأقوم بالطيران غدا "بنفسي" لإحضار بعض المصريين من العواصم الأوروبية .


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