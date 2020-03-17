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منوعات

مفاجأة صادمة.. فيروس كورونا أعدته هذه الدولة في 2015

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 03:59 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
اتهامات متبادلة تتقاذفها الولايات المتحدة الأمريكية والصين حول فيروس كورونا، ومن قائم على هذا الفيروس الذي اجتاح العالم في غضون أيام ليصيب أعداد مهولة من الناس.

وكان الاتهام هذه المرة من جانب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان"، الذي زعم وجود أدلة تثبت بالفعل تورط وكالة المخابرات المركزية وراء انتشار فيروس كورونا، بحسب ما نشرت "روسيا اليوم". 

وأكد "جيان" خلال لقاء له مع موقع "ميديك فورم" أن العلماء الولايات المتحدة الامريكية قامت بإنتاج الفيروس التاجي عام 2015.

الولايات المتحدة الامريكية شاركت كل ما لديها من معلومات وأبحاث حول الفيروس التاجي مع  الصين، ولكن توصل الخبراء الصينيون إلى مقالة قديمة يعود تاريخها لعام 2015، تتحدث عن نوع جديد من فيروس كورونا ابتدعته الولايات المتحدة الأمريكية، وله تأثير مباشر على الإنسان.

وذكر في هذا المقال المنشور في مجلة ""nature medicine على أن فيروس المصدر لـ COVID-19 كان فيروس SHC014، الذي عثر عليه في الخفافيش، وعلى أساسه، تم إنشاء “فيروس خيمري” وهو فيروس يمتلك تجمعين أو أكثر من الخلايا والأنسجة المتميزة جينيا، و يتكيف مع جسم الإنسان.
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