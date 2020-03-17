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رياضة

الأهلي يقرر هدم مدرج استاد التتش في مقر النادي بالجزيرة

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 01:44 ص
استاد التتش
استاد التتش
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ياسمين تيسير
أكد إبراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أن مجلس ادارة النادي برئاسة محمود الخطيب اتخذ عددا من القرارات المصيرية بشأن استاد التتش بمقر النادي بالجزيرة. 

وأضاف ابراهيم الكفراوي في تصريحات لـ قناة " الأهلي " أن مجلس الادارة قرر هدم مدرج استاد التتش القديم باستثناء المقصورة الرئيسية.

وتابع إبراهيم الكفراوي أن مجلس الإدارة يدرس عددا من التصورات لاستغلال تلك المساحة عقب هدم المدرج.

فيما قرر السويسري رينه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح لاعبي الفريق راحة لمدة 6 أيام عن التدريبات الجماعية.

ويأتي هذا القرار عقب قرار مجلس ادارة النادي الاهلي بوقف النشاط الرياضي في النادي كإجراء احترازي للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
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