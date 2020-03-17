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فن

يا قلب ماما.. المطربة بوسي تحتفل بعيد ميلاد نجلها

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 02:36 ص
بوسي
بوسي
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شروق ابراهيم
احتفلت المطربة بوسي بعيد نجلها بنشر صور لهما  من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

وعلقت بوسي على الصور قائلة :"  كل سنه وانت طيب ياقلب ماما من جوه ياروحي وعقلي وحياتي وعيني اللي بشوف بيها عقبال العمر كله يارب واشوفك احسن راجل في الدنيا وتبقي ظهري وسندي بحبك اويييييييي يانور عيني ". 

وعلقت الفنانة شيماء سيف :" عقبال مليون سنة وكل سنة وانتم طيبين وبخير وسعادة وربنا مايحرمكوش من بعض ابدا"، اما زينة " ربنا ما يحرمه من حضنك ابدا". 

وكانت بوسي شاركت في بطولة مسلسل الديفا مع الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور.

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