يا قلب ماما.. المطربة بوسي تحتفل بعيد ميلاد نجلها

View this post on Instagram

Happy birthday my mini my life # كل سنه وانت طيب ياقلب ماما من جوه ياروحي وعقلي وحياتي وعيني اللي بشوف بيها عقبال العمر كله يارب واشوفك احسن راجل في الدنيا وتبقي ظهري وسندي بحبك اويييييييي يانور عيني # @nottawfik 🎂🎁🎈🎉😘😘😘😘😘