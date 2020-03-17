بعد قرار الصحة.. مواطن يثير الجدل بشرب الشيشة رغم منعها





ولقيت الصورة تعليقات وردود ساخرة من رواد السوشيال ميديا على استهانة الناس في مواجهة فيروس كورونا المستجد والذي ينتشر بسرعة كبيرة وخاصة عند شرب الشيشه.





يذكر أن وزارة الصحة والسكان أعلنت، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 166 حالة، بالإضافة الي تسجيل حالتي وفاة جديدتين.





وكان مجلس الوزراء قد أصدر عددا من قرارات هامة التي تأتي في صالح المواطن والتي تساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا بإعطاء الجامعات المدارس اجازة لمدة أسبوعين لضمان سلامة الطلاب .





كما اتخذت على إثره عدد من المؤسسات و الوزارات بالدولة قرارات هامة للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال القضاء على التجمعات والازدحام ومنها وقف النشاط الرياضي بالدولة لمدة 14 يوما.

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لأحد المقاهي معلق عليها يافطة توعوية بأنه تم إلغاء شرب الشيشه بالقهوة منعا لانتشار فيروس كورونا وقيام أحد الجالسين بالقهوة بشرب الشيشه امام اليافطة.