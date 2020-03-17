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أخبار العالم

الصحة العالمية: إجراء تحاليل كورونا لسكان مناطق شمال غربي سوريا قريبا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 03:55 ص
منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
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أ ش أ
أعلن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية ريك برينان، أن المنظمة ستبدأ قريبًا إجراء تحاليل "كورونا" لسكان مناطق شمال غربي سوريا التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة.

وقال برينان، وفقًا لقناة "روسيا اليوم"، إننا :"نأمل في أن تكون لدينا الأجهزة والاختبارات في وقت ما من الأسبوع الجاري حتى نتمكن من بدء الاختبارات".

وأضاف: "نشعر بقلق بالغ، حيث أن كل الدول المحيطة سجلت لديها حالات موثقة".

وبدأت الحكومة السورية في اختبارات للكشف عن كورونا في باقي أنحاء البلاد ولم تبلغ منظمة الصحة العالمية بتسجيل أي إصابة.

وأكد برينان الذي عاد من مهمة إلى إيران الأسبوع الماضي، أن "عدد الحالات المعلنة قد لا يمثل سوى ثلث الأعداد الحقيقية".
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