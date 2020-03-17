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سيارات

أسباب وطرق تنظيف بطارية السيارة من التأكسد

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 01:10 م
صدى البلد
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كريم عاطف

تعتبر بطارية السيارة بمثابة الروح فى الجسد والعامل الرئيسي والاول فى بدء تشغيل السيارة، ولذلك فان الحفاظ على هذا الجزء الهام من السيارة ضرورى جدا .

وقد يغفل البعض عن تنظيف البطارية والحفاظ عليها من التاكسد الذى من الممكن أن يحدث بسبب عدة عوامل ويسبب العديد من المشاكل التى تنتج فى النهاية عدم القدرة على تشغيل السيارة .

ويسبب التأكسد تآكلا في أقطاب للبطارية؛ مما يؤدي الى تلفها ويسبب لنا عدة مشاكل في الكهرباء بسبب اهماله ومن بينها تأخر تشغيل السيارة أو عدم وصول الكهرباء وبالتالي عدم تشغيلها حتى نقوم بتنظيف البطارية , وقد يسبب أيضا منع المولد من شحن البطارية نتيجة للأملاح المعدنية التي تتكون فوق أصابع البطارية

ومن العوامل التي تؤدي الى ظهور التأكسد على أقطاب البطارية , هو بفعل تغير الطقس والحرارة لذلك يجب على السائق تنظيف أقطاب البطارية خلال انتقال فصول السنة ، وهناك عامل آخر وهو الهواء والرطوبة .

ولتنظيف أصابع البطارية ، لابد وان تقوم بازالة القطب السالب من البطارية , ثم بعده الموجب و احضار ماء ساخن سكبه فوق قطب البطارية المراد تنظيفه مع استعمال فرشة لازالة الترسبات , بعد الانتهاء من تنظيف الأقطاب قم بوضع قليل من الشحم على الاصبع السالب للبطارية , لأن الشحم يكون طبقة عازلة تمنع التأكسد

 

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