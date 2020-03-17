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اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 17 مارس 2020

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 09:24 ص
خضروات
خضروات
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قسم الاقتصاد

ينشر موقع "صدى البلد" الإخبارى أسعار الخضراوات والفاكهة، فى مستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء 17 مارس 2020، في سوق العبور لتجارة الجملة.


وسجل الليمون البلدي سعرا يتراوح بين 5 و11 جنيها، وتراوح سعر كيلو الطماطم من 2 إلى 4.25 جنيه، وكيلو البطاطس من 2 إلى 2.7 جنيه، والبصل من 3 إلى 6 جنيهات، والكوسة من 5 إلى 8 جنيهات.


فيما تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 7 إلى 11 جنيها، والفلفل الرومي البلدي من 5 إلى 8 جنيهات، وكيلو الفلفل الرومي الصوب 7 جنيهات، والفلفل حامي البلدي 5 إلى 7 جنيهات.


كما سجل سعر كيلو الخيار البلدى من 4 إلى 6 جنيهات، والخيار الصوب من 4 لـ7 جنيهات، والملوخية من 4 إلى 6 جنيهات.


أسعار الخضراوات فى مصر اليوم

وتراوح سعر البسلة من 6 إلى 8 جنيهات للكيلو، بينما تراوح سعر كيلو الفلفل الألوان من 10 إلى 14 جنيها، وسجل كيلو القلقاس من 4 إلى 7 جنيهات، وبلغ سعر الثوم من 4 إلى 7 جنيهات، وسعر السبانخ من 3 إلى 5 جنيهات، وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات، وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات، وبنجر 4 جنيهات.


فيما تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 4 إلى 6 جنيهات، والباذنجان البلدي 5 إلى 7 جنيهات، والباذنجان الأبيض بسعر من 6 إلى 8 جنيهات.


أسعار الفاكهة اليوم

تراوح سعر البرتقال البلدى من 2.5 إلى 4.50 جنيه، والبرتقال السكري من 2.5 إلى 4.5 جنيه، والبرتقال أبو سرة من 4 إلى 7 جنيهات، واليوسفي سجل نحو 7 جنيهات.


وسجل سعر التفاح اللبناني 18 جنيها، وعنب مستورد أصفر 15 جنيها، والبلح السيوي 20 جنيها، والرمان يتراوح سعره من 5 لـ9 جنيهات، والجوافة من 4 إلى 8 جنيهات.

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