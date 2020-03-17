AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

7 طرق تجيب بيها حقك.. حماية المستهلك يناشد بالإبلاغ عن المتلاعبين بالأسعار

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 12:29 م
كمامات ومطهرات
كمامات ومطهرات
Advertisements
محمد صبيح
قال اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، إن غرفة عمليات الجهاز منعقدة؛ لمتابعة إجراءات متابعة الأسواق، لمنع المتلاعبين بالأسعار من استغلال الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا ولتلقى شكاوى المستهلكين من ارتفاع الأسعار أو التعرض لممارسات سلبية ضارة أو وجود أماكن تحجب السلع عن التداول خاصة الكمامات والمنظفات والمطهرات".

وأضاف راضي عبد المعطي"، أنه بخلاف رقم الخط الساخن 19588 وخدمة "المواطن رقيب" عبر تطبيق الواتساب، فان هناك 7 طرق لتقديم الشكاوى وأنه في حالة رغبتك بتقديم شكواك مباشرة لجهاز حماية المستهلك؛ يمكنك القيام بذلك من خلال إحدى الطرق التالية:

1- الاتصال بالخط الساخن الخاص بنا (19588) من خلال أي خط أرضى ( الخط الساخن يغطى القاهرة الكبرى – الإسكندرية).

2- إرسال شكواك من خلال الفاكس على رقم 0233030170

3- التوجه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة شكوى مجانية.

4- إرسال شكواك إلكترونيًا بالضغط هنا.

5- التوجه إلى مقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي – المهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

6- خدمة المواطن رقيب عن طريق واتس آب على رقم 01281661880.

7- تطبيق المحمول على جوجل ستور وابل ستور.

وأضاف راضي عبد المعطي، أن هناك اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين وقانون حماية المستهلك يجرم حبس السلع عن التداول لتعطيش السوق، موضحا أن فريق العمل متواجد في كل المحافظات وفي محافظة الفيوم تم ضبط  مكان يبع الكمامات والمنظفات مجهولة المصدر في محاولة لاستغلال المواطنين.

وحول الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية بشأن التعامل مع فيروس كورونا أو السيطرة على الأسواق، قال "عبد المعطي": "تسير بشكل متميز والحكومة لا تتردد في اتخاذ قرارات للحفاظ على حياة المواطنين".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

7 طرق للتواصل مع حماية المستهلك.. تعرف عليها

حماية المستهلك يعرض إجراءات لحماية الجمهور من الغش التجاري.. تعرف عليها

مع بدء الأوكازيون الشتوي.. 6 طرق لجهاز حماية المستهلك للإبلاغ عن المحتالين

حماية المستهلك: حملات رقابية على المخابز تبدأ من 5 صباحًا.. فيديو

رئيس حماية المستهلك: الانتشار الجغرافي بجميع محافظات الجمهورية أهم أولوياتنا

تعرف علي طرق تقديم الشكوى لجهاز حماية المستهلك

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية يبث كلمة مصورة للشعب المصري عن كورونا.. اعرف ماذا قال؟

لو زورت الدقهلية والمنيا ودمياط.. ماذا ستفعل لمواجهة كورونا

سعر الدولار اليوم

بالرقص والغناء .. شاهد طبيب مصرى يكشف علاجا يقضى على كورونا

دفن دون جنازة.. ماذا يحدث في بلقاس بعد وفاة الحالة الثانية بفيروس كورونا؟

فجر السعيد تكشف حقيقة احتجاز مصر لمواطنين كويتيين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف إصابة طفل بريطاني بـ كورونا خلال عطلة عائلية.. تفاصيل

بعد ادعائه الإصابة بفيروس كورونا.. مسافر يتسبب في تأخر طائرة 8 ساعات

شوارع ومواصلات خالية من الناس في بريطانيا بسبب كورونا