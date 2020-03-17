7 طرق تجيب بيها حقك.. حماية المستهلك يناشد بالإبلاغ عن المتلاعبين بالأسعار

قال اللواء راضي عبد المعطي رئيس

، إن غرفة عمليات الجهاز منعقدة؛ لمتابعة إجراءات متابعة الأسواق، لمنع المتلاعبين بالأسعار من استغلال الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا ولتلقى شكاوى المستهلكين من ارتفاع الأسعار أو التعرض لممارسات سلبية ضارة أو وجود أماكن تحجب السلع عن التداول خاصة الكمامات والمنظفات والمطهرات".