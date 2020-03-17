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بعد الحجر الصحي لـ 300 أسرة.. الدقهلية: لسنا بؤرة لانتشار كورونا في مصر.. فيديو

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 12:48 م
صدى البلد
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فرح علاء الخولى
قال نائب محافظ الدقهلية، هيثم الشيخ، إن محافظة الدقهلية ليست بؤرة لانتشار فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه ألقى الضوء عليها بشكل خاص لأنه تم تسجيل أول حالات الوفاة بفيروس كورونا بإحدى القرى التابعة لها، بالإضافة إلى ظهور حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا بها، مؤكدًا أن النتائج أصبحت تشير إلى سلبية تلك العينات.

وأضاف نائب محافظ الدقهلية، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع على فضائية " mbc مصر"، أن المحافظة اتخذت العديد من الإجراءات الشديدة والتوسعية لمواجهة الفيروس، والحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أنه يجب عدم التهويل للحد من تكالب الناس على الأسواق والسلع التجارية ويعطى الفرصة لبعض ضعاف النفوس والتجار لاستغلال الفرصة، مؤكدًا أن جميع السلع الغذائية متوفرة بشكل كاف.

وتابع أن المحافظة تتخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا بالمحافظة، مؤكدًا أنه تم عمل الحجر الطبى لـ300 أسرة وفقًا لتوصيات وزارة الصحة، وتم تشكيل لجنة دائمة لمتابعة التدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ومنع الأسواق الأسبوعية وتعقيم كافة الأحياء والمدن وتخفيف نسب العمالة فى المصالح والمؤسسات.

وأشار إلى أن الأمور بالمحافظة ليست خطيرة جدًا، كما يتداول البعض على مواقع التواصل الاجتماعى، ولكن حتى الآن لم يتم اتخاذ قرار خاص بقرى محافظة الدقهلية، مؤكدًا أنه يتم اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية، ورش المطهرات فى الشوارع وأماكن التجمعات من خلال طائرات خاصة.

وأوضح أنه تم تقصى صلة ما بين حالات التى ظهر بها إصابات وهو السيدة المتوفاة نتيجة إصابتها بفيروس كورونا وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة فى تلك المنطقة وهى قرية بلقاس.
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