طبيب يوضح طريقة إجراء تحليل فيروس كورونا فى حميات إمبابة.. فيديو









وأضاف مدير مستشفى حميات إمبابة، فى لقاء خاص ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية الأولى، أن مستشفى حميات إمبابة خصصت حجرتين فى الطوارئ للعزل الصحي، واحد للعزل وواحدة يقيم بها الطبيب المعالج للمريض لمتابعة درجة الحرارة والتنفس للمريض، ويتم عمل أشعة على الصدر والتحاليل اللازمة، لافتًا إلى أنه يتم ارتداء الملابس الوقائية فورًا فى حالة ثبوت إصابة المريض بفيروس كورونا.





وتابع أنه يتم أخذ عينة مزدوجة من فم وأنف المريض لاكتشاف اى نوع فيروس سواء أنفلونزا أو برد وليس تحليل كوفيد -19 فقط، موضحًا أنه تم إنشاء قسم الرعاية المتوسطة حديثًا داخل المستشفى لاستقبال مرضى المصابين بفيروس كورونا، مضيفًا أن القسم به 14 سرير مقسمة للسيدات والرجال.





وأشار إلى أن المريض يتحول إلى قسم العزل، لو ظهرت نتيجة العينة الخاصة للمريض سلبية ولديه بعض الأعراض المرضية التنفسية المتوسطة يتم استكمال علاجه داخل المستشفى، مؤكدًا أن لو نتيجة تحليل الخاصة بالمريض كانت إيجابية لفيروس كورونا يتم نقل المريض فورًا لإحدى مستشفيات العزل سواء النجيلة فى مطروح أو غيرها.





وأوضح أن طاقم التمريض مجهز للتعامل مع كافة الحالات، واستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا فى عيادات منفصلة عن العيادات الخاصة بالمرضى بأمراض أخرى لمنع اختلاط حالات اشتباه بفيروس كورونا بباقي المرضى.

قال مدير مستشفى حميات إمبابة، الدكتور محمود خليل، إن المستشفى تستقبل مرضى الاشتباه بحالة كورونا، ويتم الفحص والتعرف على التاريخ المرضى و مدى اختلاط الشخص أو تواجده بمنطقة موبوءة بالفيروس المستجد الكورونا والتعرف إذا كان عنده أعراض تنفسية وخيمة، مؤكدًا أن أول إجراء يتخذ فور وصول المريض للمستشفى هو حجزه في العزل الصحي.