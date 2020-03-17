رسميا.. كورونا يؤجل كوبا أمريكا لـ 2021

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "

كونميبول"

، تأجيل بطولة كأس كوبا أمريكا 2020،

لمدة عام، لتقام في صيف 2021، بسبب تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.





وكان من المفترض أن تقام البطولة بين 12 يونيو و12 يوليو المقبلين، في الأرجنتين وكولومبيا.





وقرر "كونميبول"، في الأيام الماضية، تأجيل التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، وكذلك مباريات ليبرتادوريس.