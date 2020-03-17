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رياضة

رسميا.. كورونا يؤجل كوبا أمريكا لـ 2021

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 03:51 م
كوبا أمريكا
كوبا أمريكا
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إسراء أشرف
أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، تأجيل بطولة كأس كوبا أمريكا 2020، لمدة عام، لتقام في صيف 2021، بسبب تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.

وكان من المفترض أن تقام البطولة بين 12 يونيو و12 يوليو المقبلين، في الأرجنتين وكولومبيا.

وقرر "كونميبول"، في الأيام الماضية، تأجيل التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، وكذلك مباريات ليبرتادوريس.

وفي سياق متصل، قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، لتقام في صيف 2021 أيضًا، بسبب تفشي كورونا في أوروبا.
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