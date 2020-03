كيف يؤدي نجوم ريال مدريد تدريباتهم أثناء فترة العزل؟

نشر نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، فيديو يوضح فيه كيفية أداء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، للتمرينات أثناء خضوعهم للعزل الصحي، بسبب فيروس كورونا.

ويخضع لاعبو ريال مدريد للعزل الصحي لمدة أسبوعين، بعد إصابة لاعب في فريق كرة السلة بالنادي بفيروس كورونا.

وجمع ريال مدريد في فيديو نشره على حسابه الرسمي لموقع تويتر كيفية أداء نجومه للتمرينات في منازلهم، أثناء خضوعهم للعزل الصحي.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد أعلن اليوم عن تأجيل انطلاق منافسات كأس الأمم لمدة عام بسبب تفشي فيروس كورونا في القارة.

