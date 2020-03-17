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أخبار العالم

أول رد من ترامب على اتهام الجيش الأمريكي بزرع كورونا في الصين

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 07:24 م
صدى البلد
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حسام رضوان
علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اتهام الصين الضمني بتورط الولايات المتحدة في زرع فيروس كورونا المستجد داخل أراضيها.

وقال ترامب "الصين قدمت معلومات خاطئة وقالت إن جيشنا هو من وضع الفيروس في الصين وهذا غير صحيح".

وأضاف "أنا قلت إن مصدر الفيروس هو الصين وهذه معلومة دقيقة".

ودافع ترامب عن استخدامه مصطلح "الفيروس الصينيّ" في إشارة إلى كورونا قائلا إن العبارة "في محلها تماما".

ويشار إلى أن الولايات المتحدة تتهم بالتورط في نشر الفيروس في الصين كجزء من حرب بيولوجية لضرب الاقتصاد الصيني، لكن تلك الادعاءات لم يرد دليل عليها، في الوقت الذي يشير العلماء إلى أن سلالة فيروسات كورونا جاءت من الحيوانات البرية في الصين، والتي يتغذى عليها المواطنين الصينيين.

ويشار إلى أن منظمة الصحة تحظر تسمية الفيروسات أو الأمراض وربطها بأماكن نشأتها.

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