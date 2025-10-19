قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
براتب يصل لـ9 آلاف جنيه.. فرص عمل جديدة في شركة إلكترونيات
كان يخفيهم داخل مرتبة.. خادمة وراء سرقة كيلو ذهب من أستاذ جامعي
الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية: هدفنا وقف الحرب في غزة.. ويؤكد: دعم الوقود يمثل عبئًا على الدولة.. وساعة الاقتتال ترجع البلاد شهورا للخلف.. فيديو
أستون فيلا يسقط توتنهام بنتيجة 2-1 بالدوري الإنجليزي
البورصة تربح 26 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأحد
أزمة في هجوم الأهلي بعد إصابة محمد شريف
أكسيوس عن مسؤول أمريكي: الـ 30 يوما المقبلة في غزة ستكون حاسمة.. وجديرون بتنفيذ الاتفاق
تماثيل مقلدة.. هذه العقوبة تنتظر تشكيلا عصابيا نصب على راغبي اقتناء الآثار
التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين زد وبتروجيت
سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات المسائية
رئيس الوزراء يلتقى مالك أروجلو العالمية لبحث إدارة وتشغيل مصانع الغزل والنسيج
عقوبات على ثنائي سلة الزمالك بعد واقعة دمنهور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خطة لتقنين أوضاع الصناعات ودعم المشروعات الصغيرة بالمنيا

بحث توفير فرص عمل
بحث توفير فرص عمل
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مواصلة الجهود الهادفة إلى دعم الصناعة الوطنية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال عقد الاجتماعات الدورية للجنة الخاصة بالمعاونة في تقنين أوضاع الصناعات القائمة بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بتشجيع الاستثمار المحلي وتوفير بيئة محفزة للمشروعات الإنتاجية والصناعية.

وفي هذا السياق، عقد الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، اجتماع اللجنة، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال الحصر والتقنين، وبحث آليات التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف وضع آليات عملية لدعم الصناعات المحلية وتعزيز قدرتها على التوسع والإنتاج.

وتناول الاجتماع أهمية إعداد حصر شامل لكافة المشروعات القائمة بنطاق المحافظة، لتقديم أوجه الدعم اللازم لها، سواء المالي أو غير المالي، بما يضمن تحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، في إطار توجه الدولة نحو تعظيم دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتسهيل إجراءات التقنين وتذليل العقبات أمام أصحاب المشروعات، مع الإسراع في إعداد قاعدة بيانات دقيقة تشمل جميع المنشآت الصناعية والحرفية بالمراكز، وتعزيز التعاون مع جهاز تنمية المشروعات لتقديم البرامج التمويلية والتدريبية اللازمة، وتوسيع مظلة الدعم الفني بما يضمن استدامة تلك المشروعات وزيادة قدرتها على التشغيل والإنتاج.

المنيا محافظ فرص عمل مشروعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 19-10-2025

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان أم يجب الانتظار حتى نهايته ؟.. أمين الفتوى يرد

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تعاود الارتفاع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

صورة أرشيفية

موعد امتحانات نصف العام 2026 في المدارس .. قرارات رسمية

عقوبة من لا يصلي الفجر

ما هي عقوبة من لا يُصلّي الفجر في وقته؟.. 3 مصائب وحرمان من 20 رزقًا

سوزي الأردنية

التحفظ على أموال والدي سوزي الأردنية بعد اكتشاف حيلتها.. ما القصة؟

نتنياهو

إنذار عربي حاسم لـ بنيامين نتنياهو عقب أزمة إغلاق معبر رفح

ترشيحاتنا

المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان

الإسكان: دراسة توفير مرحلة ثالثة للعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية بمشروع زهرة العاصمة

ئيس جهاز حدائق أكتوبر يتفقد مشروع فالي تاورز

رئيس جهاز حدائق أكتوبر يتفقد مشروع فالي تاورز

التصديري للصناعات الغذائية

التصديري للصناعات الغذائية: صادرات الأغلفة الحيوانية المصرية تواصل النمو رغم التباطؤ العالمي

بالصور

صحة الشرقية تنظم قافلة طبية مجانية بقرية جزيرة النص فاقوس

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الشتوية

الملابس الشتوية
الملابس الشتوية
الملابس الشتوية

بفستان ذهبي لافت.. مايان السيد تتألق في عرض فيلمها «كولونيا» بمهرجان الجونة السينمائي|شاهد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

فيديو

شريهان

شريهان تعلن عن حبها لـ مصر بطريقة خاصة

سلوى خطاب

حسدته على الموت.. اعتراف جريء من سلوى خطاب عن طليقها

القمر الصناعي الأمريكي LES-1

زومبي .. قصة عودة القمر الصناعي LES-1 إلى الحياة بعد 50 عامًا من فقدانه |فيديوجراف

فوايد البروكلى والسبانخ

وداعًا لشيخوخة الدماغ.. قوة السبانخ والبروكلي في حماية الذاكرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد