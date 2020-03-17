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بسبب الكورونا .. نشات الديهي: قرارات الحكومة تهدف لتحفيز المصانع للاستمرار في عملها

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 08:40 م
كورونا
كورونا
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الحكومة اتخذت حزمة قرارات مهمة لدعم قطاع الصناعة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس "كورونا المستجد" مما يمثل تفاعل مباشر وناجح وغير مسبوق في إدارة الأزمة.

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن هذه القرارات تضمنت خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، كما تقرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش للكيلو وات في الساعة، مع الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة، وتأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات السابقة، من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر.

واعتبر أن هذه القرارات بمثابة تحفيز للمصانع للاستمرار في عملها، معقبًا: "لو انطفأت شعلة الصناعة عليه العوض".

وشدد، على أن هناك دعوة حكومية للمواطنين للبقاء في المنزل، مؤكدًا أن الاجراءات التي اتخذتها الدولة من إيقاف المدارس وتعليق أغلب الأنشطة، تؤكد أن هناك مصيبة وكارثة صحية عالمية، وعلى كل مواطن أن يشعر أنه مسئول، منوهًا بأن الصين بؤرة انتشار الوباء نجحت بفضل الحسم والحزم والالتزام.
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