حملة لتوعية المواطنين بفيروس كورونا في الوادي الجديد

بدأ حزب مستقبل وطن، في إطلاق حملة توعية لمواطني محافظة الوادي الجديد، بإشراف النائب عضو مجلس النواب، وأمين الحزب بالمحافظة، بمراكزها الإدارية الخمسة، من خلال تعليق ملصات ومنشورات توضح طرق الوقاية من فيروس كورونا.





أكد محمد عبد الغني أمين حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة بالوادي الجديد، أن الحملة تتضمن نشر وبث مجموعة من الفيديوهات عبر صفحة الحزب بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، وتعليق ملصقات توعية بأماكن تواجد المواطنين لتعريف بطرق الوقاية ومكافحة العدوى والإصابة بالفيروس.





أضاف أنه جرى عقد لقاء مصور مع الدكتور محمود عويس، أخصائي طب الأطفال بمستشفى الداخلة العام والحديث عن كيفية حماية الطفل من فيروس كورونا، كما أن هذه الحملة يشارك فيها كافة الأمانات النوعية داخل الحزب بالمركز بالتعاون الجهات التنفيذية لتحقيق أكبر استفادة للمواطن، وذلك يأتي في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، والتلاحم الدائم مع المواطنين والتعرف على احتياجاتهم والعمل على تلبيتها.





الجدير بالذكر، أن المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام للحزب، شدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، على مستوى كافة المستويات التنظيمية، للحزب بجميع المحافظات، وذلك دعما لخطط الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، للمساعدة في تجنب الوطن والمواطنين، مخاطر هذا الوباء المتفشي بكل دول العالم.





وطالب "رشاد" أعضاء الحزب بالمحافظات، بضرورة تبني حملة تستهدف رفع درجة الوعي لدى المواطنين حول طرق الوقاية وتجنب الإصابة؛ تعزيزا لمعركة الوعي، وتعزيز الدور الخدمي والمجتمعي الذي يقدمه الحزب ويتبناه كنوع من أنواع المسؤولية الوطنية.





يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وانطلاقا من دوره المجتمعي، كون حزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام للحزب، فرقا للتعقيم للمرور على الأماكن المختلفة بكافة المحافظات للمساهمة في تعقيم الأماكن العامة خاصة المزدحمة.





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