رئيس المصري يكشف حقيقة توقيع كريم العراقي لنادي الزمالك

كشف سمير حلبية رئيس نادي المصري البورسعيدي عن حقيقة توقيع لاعب الفريق كريم العراقي لصالح الزمالك، قبل فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وقال حلبية في تصريحات مع الإعلامي أحمد شوبير، على "أون تايم": "لا توجد نية لدينا لرحيل كريم العراقي إلى أي نادي في مصر وما يتردد بشأن توقيعه للزمالك غير صحيح".



وتابع بخصوص تأجيل الدوري الممتاز: "اتمنى الغاء بطولة الدوري الممتاز وعدم استكماله".

وعن استقالة مجلس الإدارة قال: "كان لدينا رغبة جماعية في الاستقالة بسبب الصعوبات التي تواجه المصري".

