تراجع جديد في سعر الذهب اليوم.. الجرام يفقد 5 جنيهات

تراجعت أسعار الذهب في اليوم الأربعاء 18-3-2020 ليسجل سعر الذهب للجرام عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا نحو 685 جنيها بعد أن كانت بمستهل تعاملات أمس 690 جنيهًا لتواصل بذلك أسعار الذهب التذبذب في الأسواق العالمية والسوق المحلية.





ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم، الأربعاء، بشكل مفصل حرصًا منه على التواصل مع القرّاء.









أسعار الذهب في مصر





سجّل سعر الجرام الذهب عيار 21 اليوم، الأربعاء 685 جنيها للجرام بدون مصنعية، وهو الأكثر انتشارًا فى مصر.





وجاء متوسط سعر باقى الأنواع في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:





سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 784 جنيهًا.





سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 719 جنيها





سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 587 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية.





سعر جرام الذهب عيار 14 سجل نحو 455 جنيها.





سعر الجنيه الذهب 5220 جنيها تقريبا، يزن 8 جرامات من عيار 21.





وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.





ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.