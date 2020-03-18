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تعليم

فلاش نيوز الإلكترونية لخريجي إعلام سيناء تحصد المركز الأول لمشاريع التخرج

الأربعاء 18/مارس/2020 - 10:24 ص
صدى البلد
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احمد صالح
لجأ طلبة خريجي كلية إعلام جامعة سيناء ٢٠١٩م إلى وسيلة جديدة لاستثمار السوشيال ميديا باعتبارها الأكثر مشاهدة وتصفحا في الوقت الحالي من مختلف الفئات والأجيال.

وبالفعل تم عمل صحيفة إلكترونية باسم " فلاش نيوز"، ضمت أشكال التحرير الصحفي من حوارات وتقارير ومقالات وتحقيقات ومرفق بها تسجيل صوتي عن كل موضوع، وهو ما يسمي بصحافة البوديكاست وقد نفذ هي التجربة طلبة كلية تكنولوجيا الإعلام بجامعة سيناء لأول مرة في مصر.

وقال الدكتور إبراهيم التوام المشرف علي مشروع التخرج، إن إحساسي وسعادتي بالنتيجة التي حققها طلابي اللي تعبوا معايا على مدار أربع سنوات وخاصة السنة الأخيرة.

حيث حقق مشروع التخرج (فلاش نيوز) عن صحافة البودكاست المركز الأول عن مشروعات التخرج الخاصة بالصحف الإلكترونية، في مهرجان الشروق لإبداعات طلاب كلية الإعلام، برغم الظروف القاسية والصعبة بمحافظة شمال سيناء- 
 
و ضم فريق العمل كلا من: "محمد جدو- فاطمة زكريا - دينا المزين - آية الكاشف - أمنية عاطف -محمد مندور".

وقالت آية الكاشف عضو فريق مشروع التخرج،  إن مشروع تخرجي، جاء أفضل مشروع تخرج علي مستوي الجمهورية لطلبة كلية الإعلام " مركز أول "في عمليات التقييم لمشروعات التخرج هذا العام ، باعتبار أن صحافة البودكاست تنفذ لأول مرة في مصر.

وأهم ما يميز البودكاست أنه وسيط سهل التناول، يمكن للمواطن أن يحمله ويستمع إليه بكل سهولة في مشواره الصباحي للعمل، وتوزع اهتمامك بينه وبين القيادة، ويعتبر البودكاست هو الابن الشرعي والتطور الطبيعي لمحطات الأثير.

وقال الدكتور إبراهيم المشرف علي مشروع التخرج، إن البودكاست، أو الملف الصوتي وسيط صحفي جديد، تعتمد عليه كبريات المؤسسات الصحفية لعرض مادتها في كبسولة مسموعة للمستخدم، يستطيع تناولها في الوقت المناسب، ويتناسب طرديًا الإقبال عليها مع مدى حرفية كتابتها وصناعتها وصولًا إلى شكلها النهائي. 

ويمكن للبودكاست أن يكون محلًا لموجز إخباري صباحي، أو حلقة حوارية تحليلية، أو كواليس صناعة القصة الصحفية، أو حتى وسيطًا جيدًا جدًا لاستعراض عملية التحقق من مصداقية القصص الصحفية.

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فلاش نيوز الإلكترونية لخريجي إعلام سيناء تحصد المركز الأول لمشاريع التخرج
فلاش نيوز الإلكترونية لخريجي إعلام سيناء تحصد المركز الأول لمشاريع التخرج
فلاش نيوز الإلكترونية لخريجي إعلام سيناء تحصد المركز الأول لمشاريع التخرج
فلاش نيوز الإلكترونية لخريجي إعلام سيناء تحصد المركز الأول لمشاريع التخرج
فلاش نيوز الإلكترونية لخريجي إعلام سيناء تحصد المركز الأول لمشاريع التخرج
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