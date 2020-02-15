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مدينة جديدة في سيناء.. إقامة تجمع عمراني حديث غرب العريش.. منطقة صناعية بأحدث التقنيات.. بناء ٢٤٥ عمارة سكنية.. وتوطين 3 ملايين مواطن من المحافظات

السبت 15/فبراير/2020 - 02:30 ص
صدى البلد
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احمد صالح
  • تجمع عمراني جديد غرب مدينة العريش
  • شوشة: مدينة بئر الجديدة تضم ٢٤٥ عمارة سكنية
  • المدينة تدار بنظام المجتمعات العمرانية لدعم سياسة التوطين
  • توصيل المرافق والبنيه الاساسية للمنطقة الصناعية في بئر العبد

محافظة شمال سيناء، على موعد مع اقامة تجمع عمراني جديد غرب مدينة العريش، علي مساحة 2708 أفدنة11.37 مليون م٢, من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ، وذلك لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد، "مدينة بئر العبد الجديدة"، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.  
قال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، الي انه سيتم إنشاء مدينة بءر العبد الجديدة ، وذلك ببناء 245 عمارة سكنية كاملة المرافق.وتشمل فى مرحلتها الأولى بناء 5000 وحدة سكنية، ومساحات خضراء، وشوارع مكتملة المرافق والخدمات وبأتساع وفق احدث منظومات تخطيط المدن الحديثة.

وأضاف اللواء دكتور محمد شوشة محافظ شمال سيناء" أنه قد تم توصيل المرافق لاكثر من 60% من المنطقة الصناعية المتوسطة ببئر العبد من كهرباء وطرق .مشيرا إلى أن الاستثمار مطروح بالمنطقة لجميع المستثمرين المصريين بالضوابط المقررة.

وقال اللواء شوقي رشوان ، رئيس الجهاز الوطنى لتنمية سيناء، أن جهاز التخطيط العمرانى التابع لوزارة الإسكان يتولي التخطيط لإقامة المدينة الجديدة ، والذي يتضمن اقامة الاحياء السكنية والمرافق والخدمات المختلفة والمساحات الخضراء وغيرها، على ضوء التعداد السكانى، علاوة على مراعاة الزيادة السكانية المستقبلية والمتوقعة خلال عدة سنوات.

وأشار إلى ان عملية الإنجاز ستتم على مراحل وفقا للاحتياجات بعد عرض التخطيط الاستراتيجى على جهات الاختصاص، لتحقيق التنمية التنمية العمرانية المطلوبة.

من جانبه، قال المهندس رمضان سرحان, عضو مجلس النواب عن دائرة بئر العبد شمال سيناء : إن هناك3 محاور تشملها خطة تنمية بئر العبد, والتي دعي اليها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أولها إنشاء منطقة الصناعات المتوسطة وبذلك تفتح مجال أوسع للاستثمار وإقامة المشروعات التي تعتمد علي الثروات التعدينية , والمقومات الطبيعية المتوفرة بالمحافظة .

ثاني المحاور هو توفير مساحات من الأراضي خاصة وان هناك 146 الف فدان علي مسار ترعة السلام جاهزة للطرح علي الفئات المستحقة للحصول علي الارضي اللازمة للتوسع الزراعي  علي مياه ترعة السلام.

بالإضافة إلي إنشاء مدينة سكنية جديدة متكاملة, وهذا يدعم سياسة التوطين التي تسعي الي تنفيذها الدولة علي ارض سينا لتوطين نحو 3 ملايين مواطن من مختلف محافظات مصر.

وتضم مدينة بئر العبد الحالية عدة قرى «التلول، والنجاح، والخربة، والنصر، ونجيلة، وأقطية، والسلام، وأم عقبة، وقاطية، والمريح، والكرامة، والشهداء، والشوحط، والعقايلة، والشيخ زايد، والأحرار، ورمانة، وبالوظة، والروضة، و6 أكتوبر، وسلمانة، ورابعة، والسادات»، وغالبيتها تحد الطريق الدولى الساحلى الممتد من القنطرة شرق حتى مركز العريش.
مدينة جديدة في سيناء.. إقامة تجمع عمراني حديث غرب العريش.. منطقة صناعية بأحدث التقنيات.. بناء ٢٤٥ عمارة سكنية.. وتوطين 3 ملايين مواطن من المحافظات
مدينة جديدة في سيناء.. إقامة تجمع عمراني حديث غرب العريش.. منطقة صناعية بأحدث التقنيات.. بناء ٢٤٥ عمارة سكنية.. وتوطين 3 ملايين مواطن من المحافظات
مدينة جديدة في سيناء.. إقامة تجمع عمراني حديث غرب العريش.. منطقة صناعية بأحدث التقنيات.. بناء ٢٤٥ عمارة سكنية.. وتوطين 3 ملايين مواطن من المحافظات
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