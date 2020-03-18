نهاية العالم تقترب.. هكذا رد المعهد الفلكي على ما ستتعرض له مصر بعد كورونا من زلازل وأشعة كونية.. واصطدام كويكب بالأرض نهاية أبريل

المصائب لا تأتي فرادى.. كويكب صغير يضرب الأرض يوم 29 أبريل المقبل

المعهد الفلكي يكشف حقيقة تعرض الأرض لأشعة كونية ضارة.. تفاصيل

حقيقة تعرض مصر لزلزال كبير غدا..ولهذا السبب مناشدة بعدم الخروج













حالة من القلق سيطرت على الشعب المصري بعد انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر وتزايد الأعداد لتصل إلى 196 حالة، حيث يزداد قلقهم بزيادة الشائعات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول الوصول لنهاية العالم بوقوع الزلازل واصطدام الأرض بكويكب صغير وانتشار انبعاثات كونية، ليخرج المعهد الفلكي ويرد على جميع هذه الشائعات.









وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن هناك كويكبا صغيرا سيضرب الأرض يوم 29 أبريل، وستكون المسافة بينه وبين الأرض 16 مرة ضعف المسافة بين الأرض والقمر.









وأضاف الدكتور جاد القاضي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هناك بعض الشائعات حول احتمالية اصطدام الكويكب بالأرض، مشيرا إلى أن المسافة بعيدة بما يكفي، ولكن بمنظور الفلك سيكون قريبا بما لا يضر بالأرض، فلا احتمالية للاصطدام مع الأرض.









وتابع: "المعهد سيستعد لعمل احتفالية سيشاهد من خلالها الجمهور هذه الظاهرة، ولكن ذلك سيكون في حالة تحسن الوضع فيما يخص أزمة كورونا وسماح الدولة بإجراء الاحتفالية".









كما أوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية حقيقة ما تردد على وسائل التواصل الاجتماعي، بأن الأرض ستتعرض لموجة من الأشعة الكونية الضارة يوم الجمعة الماضي الساعة 12:30، والتحذير من الاقتراب من التليفونات المحمولة أثناء تلك الفترة.









وأكد أن هذا الكلام عار عن الصحة ولا أساس له، ولم يتم رصد أي انبعاثات كونية، كما أنه لا توجد احتمالية لعواصف شمسية خلال تلك الفترة، حيث تشهد الشمس فترة هدوء نسبى خلال هذا العام، وغير متوقع حدوث أى انفجارات شمسية غير طبيعية.













ونوه المعهد إلى أنه يفتح أبوابه للرد من خلال قنوات الاتصال الرسمية للإجابة عن أى تساؤلات تخص تلك الظواهر الكونية، كما يرحب بزيارة المواطنين لمقره الرئيسى بحلوان والتعرف على الأنشطة العلمية والبحثية (فلك وجيوفيزياء) ودورها في خدمة المجتمع.













وأخيرا، أشار الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إلى أن هناك بعض الشائعات التي ترددت بين المواطنين حول وقوع زلزال كبير غدا، الخميس، وأخرى ترددت عن زلزال سيحدث فى مناطق العياط، وإطسا، وأهناسيا من خلال مكبرات الصوت فى مساجد تلك المناطق، وحث المواطنين على الخروج من البيوت إلى الزراعات.













وأكد القاضي بطلان تلك الشائعات وأن الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد لم ترصد أى بيانات بشأن تلك الشائعات من حدوث زلازل، قائلا: "نهيب بجميع المواطنين التحقق من أى معلومات فى هذا الخصوص من المعهد".



