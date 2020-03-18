وزير التعليم العالي: تعليق الدراسة بسبب فيروس كورونا لا يعني إلغاءها

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الهدف الرئيسي للإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء هدفها الرئيسي الحد من انتشار كورونا بين الناس، لذا فتوقف الدراسة لمدة أسبوعين سيكون له فائدة كبيرة لتقليل التجمعات داخل المدارس والجامعات.





وأشار "عبد الغفار" خلال فيديو له نشر على الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أن تعليق الدراسة بسبب كورونا؛ لا يعني إلغاءها، حيث نطلب من الطلاب البقاء في المنزل لتأخذ الدولة كافة الإجراءات اللازمة حيث إن الوزارة تعمل من اول يوم في تعليق الدراسة على التواصل مع رؤساء الجامعات للتأكد من توصيل المعلومات والدروس من خلال التحول الرقمي أو باستخدام المواقع الإلكترونية .





وأضاف أن الوزارة تعمل على ملف التحول الرقمي منذ ما يزيد عن عام ونصف العام لتكون البنية التحتية المعلوماتية في كل الجامعات يتاح لها في المستقبل القريب تطبيق أقصى درجات التكنولوجيا في التعليم بشكل كبير، ليس فقط عن طريق التعليم عن بعد أو التحميل عن طريق المنصات الإلكترونية، ولكن كل القضايا المتعلقة باستخدام تكنولوجيا العصر والجامعات الذكية في التعليم.





ونشرت وزارة التعليم العالي والبحث البحث العلمي عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، حديثا هاما، للوزير الدكتور خالد عبدالغفار موجه للطلبة.





بينما أعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يوم السبت الماضي ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٠ وحتى يوم 31 من الشهر ذاته، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.



