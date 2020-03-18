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اقتصاد

قفزات في أسعار الذهب.. اقتصادي يكشف مستقبل المعدن الأصفر

الأربعاء 18/مارس/2020 - 11:39 ص
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
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آية الجارحي
قال رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، إن تخفيض البنك الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة على الدولار دعم سعر الذهب ودفعه نحو الصعود.

وكان  مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) خفض أسعار الفائدة اليوم الثلاثاء فى خطوة طارئة تستهدف حماية أكبر اقتصاد فى العالم من آثار فيروس كورونا، وقال مجلس الاحتياطى فى بيان إنه قرر خفض سعر فائدة الأموال الاتحادية القياسى بمقدار نصف نقطة مئوية إلى نطاق من 1.00% إلى 1.25.

وتوقع الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تشهد الفترة القادمة حدوث قفزات في أسعار الذهب، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تتراجع اسعار صرف الدولار طفيفا خلال الفتره المقبله.

وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 18-3-2020  ارتفاعا بنحو 5 جنيهات عن تعاملات أمس، الثلاثاء، ليسجل سعر الذهب للجرام عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا نحو 690 جنيها بعد أن كانت بمستهل تعاملات أمس 685 جنيهًا، لتواصل بذلك أسعار الذهب التذبذب في الأسواق العالمية والسوق المحلية.

ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم، الأربعاء، بشكل مفصل حرصًا منه على التواصل مع القرّاء.



سجّل سعر الجرام الذهب عيار 21 اليوم، الأربعاء، 690 جنيها للجرام بدون مصنعية، وهو الأكثر انتشارًا فى مصر.

وجاء متوسط سعر باقى الأنواع في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 789 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 724 جنيها


سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 591 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14 سجل نحو 460 جنيها.

سعر الجنيه الذهب  5.520 جنيه تقريبا، يزن 8 جرامات من عيار 21.

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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