قفزات في أسعار الذهب.. اقتصادي يكشف مستقبل المعدن الأصفر

قال رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، إن تخفيض البنك الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة على الدولار دعم سعر الذهب ودفعه نحو الصعود.





وكان مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) خفض أسعار الفائدة اليوم الثلاثاء فى خطوة طارئة تستهدف حماية أكبر اقتصاد فى العالم من آثار فيروس كورونا، وقال مجلس الاحتياطى فى بيان إنه قرر خفض سعر فائدة الأموال الاتحادية القياسى بمقدار نصف نقطة مئوية إلى نطاق من 1.00% إلى 1.25.





وتوقع الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تشهد الفترة القادمة حدوث قفزات في أسعار الذهب ، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تتراجع اسعار صرف الدولار طفيفا خلال الفتره المقبله.



