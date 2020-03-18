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رياضة

رد مدرب المنتخب السابق على هجوم محمد صلاح بسبب مونديال روسيا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 12:13 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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نور عادل
رد أسامة نبيه، مدرب المنتخب السابق، على هجوم المحترف الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، على الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة هيكتور كوبر، والذي شارك في كأس العالم 2018 في روسيا.

وقال أسامة نبيه، في تصريحات تليفزيونية، إن محمد صلاح لم يظهر بمستوى جيد في كأس العالم، وذلك لأنه كان يعاني من ضغوطات نفسية كبيرة.

وأضاف: "محمد صلاح تعرض لإصابة في الكتف وهو في أفضل فتراته الكروية، وهذه الإصابة أخرجته من حالته المزاجية وأثرت عليه".

وتابع: "حزنت من تصريحه بأن معسكر كأس العالم لم يكن منضبطا، المعسكر في جروزني كان منضبطا للغاية، والجهاز الفني ومدير المنتخب إيهاب لهيطة".

واستطرد: "لم نكن نستحق ما قيل من محمد صلاح بسبب لقطة وحيدة حدثت في سان بطرسبرج ولم يكن للجهاز الفني علاقة بها".

وأتم أسامة نبيه تصريحاته قائلًا :"صلاح معنا كان في عز توهجه ولا يزال في عز توهجه حتى الآن، ولكننا حصلنا من صلاح على أفضل شيء، وهو منحنا أفضل شيء، الفريق بأكمله كان يصدق صلاح، ليس كجهاز فني فحسب، بل الفريق كله كان يحب صلاح".
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