حسين عبد البصير: تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير قرار حكيم

صرح الدكتور حسين عبد البصير، مدير متحف الآثار بـ مكتبة الإسكندرية، أن قرار تأجيل الافتتاح الرسمي لـ المتحف المصري الكبير إلى الربع الأخير من عام 2025 يُعد خطوة مدروسة وحكيمة، في ظل التوترات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة حاليًا.

وقال عبد البصير، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج"صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، إن الأجواء الإقليمية الملتهبة لا توفر المناخ المناسب لدعوة زعماء العالم لحضور حدث ثقافي عالمي بهذا الحجم.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية اتخذت هذا القرار انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية، لضمان تقديم فعالية دولية تليق بعظمة الحضارة المصرية.