غلق 227 مركزا تعليميا و8 حضانات فى المنوفية

صرح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بأنه تم غلق 227 مركزا وسنترا تعليميا و8 حضانات علي مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة منذ بدء الحملة بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.





وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد.





وقد أكد المحافظ على استمرار شن الحملات التفتيشية والرقابية بنطاق المحافظة لغلق السناتر والحضانات وتلقى البلاغات الواردة لغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة عن سناتر الدروس الخصوصية والمراكز التعليمية ومحال الألعاب الإلكترونية " بلاى ستيشن " بنطاق المحافظة للتعامل الفوري معها واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم والتعامل معهم بكل حزم للحد من تجمعات الطلاب وحفاظًا على صحة أبنائنا.





وأشار محافظ المنوفية الى استمرار بث قناة المنوفية التعليمية علي موقع اليوتيوب لأبناء المحافظة من طلاب الصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي لمتابعة المواد الدراسية خلال فترة توقف الدراسة.