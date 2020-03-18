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رياضة

مدرب الزمالك السابق يعلن تكفله بمساندة بعض الأسر المتأثرة بفيروس كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 04:07 م
صدى البلد
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يسرى غازى
كشف أمير عزمي، مدرب نادى الزمالك السابق، عن تكفله بمساندة بعض الأسر التي تأثر مصدر رزقها بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

كان أمير عزمى مجاهد، مدرب فريق الكرة الأول السابق بنادى الزمالك، وجه عدة نصائح في غاية الأهمية للحد من إنتشار فيروس كورونا داخل البلاد وقال عبر مقطع فيديو : يتعين على الجميع التزام المنزل والنزول إلى الشارع للضرورة القصوى وإتباع التعليمات الصادرة من قبل وزارة الصحة فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا.

وتابع : يجب على الجميع الإهتمام بغسل اليدين والنظافة سواء داخل المنزل أو لدى الخروج إلى الشارع تفاديا للإابة بفيروس كورونا اللعين ومحاولة الاستفادة من الوقت أثناء الجلوس فى المنزل فى القراءة أو أى شئ مفيد.

وشدد مدرب الزمالك السابق على أن الدولة قامت بتوفير كافة السبل فى إطار الإجراءات الاحترازية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا مطالبا الجميع بالاستجابة إلى تعليمات وزارة الصحة خلال الأيام الحالية من أجل المرور من الأزمة التى أصابت العالم أجمع.
 
يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت منذ أيام قليلة عن تعليق منافسات الدورى الممتاز وبقية المسابقات المحلية 15 يوما لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

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