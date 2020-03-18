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رياضة

كرة القدم تركل كورونا .. شاهد رسالة مؤثرة من إبراهيموفيتش لمساعدة إيطاليا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 04:45 م
إبراهيموفيتش
إبراهيموفيتش
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ريهام بكير
حرص زلاتان إبراهيموفيتش نجم اي سي ميلان الإيطالي على بث رسالة مؤثرة للعالم ، عن إيطاليا ، التي تحولت إلى حجر صحي كبير بسبب عزل المواطنين في منازلهم لتفشي فيروس كورونا بينهم بشكل كبير.

وبث إبراهيموفيتش  مقطع فيديو يتضمن رسالة قال بها "لطالما اعطتني إيطاليا الكثير، ففي هذه اللحظة المثيرة يجب أن أفعل شيئًا ملموسا لمساعدة بلد احبه". 

وأضاف: قررت ومعي مجموعة من العامملين معي انشاء حملة جمع تبرعات لمستشفيات انسانية ، مشيرا إلى انه نشر رسالته عبر صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي ، لتصل لجميع الناس ، ويفعلون مثله ، لمحاربة هذا الوباء 

وأشار إلى أنه  يعتمد على كرم زملائه وجميع الرياضيين المحترفين والذين يريدون تقديم مساهمة صغيرة او كبيرة بناء بحسب امكانياتهم، لركل هذا الفيروس ، مشددا على قيمة التماسك قائلا : معا يمكننا حقا مساعدة المستشفيات والاطباء والممرضات الذين يعملون كل يوم بلا هوادة لانقاذ حياتنا ، "دعونا نركل فيروس الكورونا معا للفوز بهذه اللعبة"!

واختتم قائلا: تذكر اذا لم يذهب الفيروس الى زلاتان، فان زلاتان يذهب الى الفيروس!
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