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تكنولوجيا

رسميا.. سامسونج تطلق هاتفها الأحدث Galaxy M21 ببطارية 6000 مللي أمبير.. صور ومواصفات

الأربعاء 18/مارس/2020 - 11:00 م
Galaxy M21
Galaxy M21
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شيماء عبد المنعم
أعلنت شركة سامسونج Samsung، رسميا، عن أحدث إصداراتها من الهواتف الذكية المتوسطة الفئة Galaxy M21، وهو هاتف جديد للسوق الهندية، والذي سيكلف 12999 روبية (حوالي 175 دولار أمريكي)، وفقا لتقرير "GSMArena".

وبحسب ا ذكره موقع"theverge" التقني، ويعد جهاز Galaxy M20 خليفة لهاتف Galaxy M31 الذي طرح في العام الماضي، وهي محاولة أخرى من سامسونج لاستعادة المشترين من منافسيها، الذين سرقت هواتفهم حصتها في السوق العالمي.

- مواصفات هاتف Galaxy M21:

في حين أن التصميم العام لا يزال مشابها لسلفه، فقد قامت سامسونج بإجراء العديد من التحسينات مع Galaxy M21، حيث يتميز الهاتف بـ3 كاميرات خلفية  بدلًا من كاميرتين في Galaxy M31، وذلك بفضل إضافة كاميرا جديدة فائقة الدقة ثلاث كاميرات خلفية، دقة الرئيسية منها 48 ميجابكسل، ودقة الثانية المخصصة للتصوير الفائق العرض 8 ميجابكسل، ودقة الثالثة المخصصة لتصوير العمق 5 ميجابكسل.

Samsung Galaxy M21 is here: Exynos 9611 SoC, 48MP triple camera, and 6,000 mAh battery

وبالنسبة للكاميرا الأميامية للهاتف ضمن قع في الشاشة، بدقة 20 ميجابكسل بدلًا من 8 ميجابكسل في الهاتف السابق جالاكسي إم31، ويوجد مستشعر بصمة الإصبع مثبت في الخلف ومنفذ USB-C ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم.

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وبرمجيًا، يعمل الهاتف بواجهة المستخدم One UI 2.0 التابعة لسامسونج، والمبنية على نظام التشغيل أندرويد 10. وعلى ظهر الهاتف، هناك حساس لبصمة الأصابع، يقدم Galaxy M21 شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.4 بوصة وبدقة FHD+.
 
وداخليا، يعمل هاتف Galaxy M21 بمعالج سريع Exynos 9611 ، وببطارية كبيرة بسعة 6000 مللي أمبير/ الساعة، تدعم الشحن السريع باستطاعة 15 واط عن طريق منفذ USB-C. ، إلى جانب ذاكرة وصول العشوائي رام 4 جيجابايت، وبسعة تخزين داخلية 64 جيجابايت.
Samsung Galaxy M21 is here: Exynos 9611 SoC, 48MP triple camera, and 6,000 mAh battery

ويأتي هاتف Galaxy M2، بتصميم من البلاستيك، كما يأتي ثنائي الشريحةوبطاقة micro SD، وسيتوفر الهاتف باللونين الأسود والأزرق، بسعر 175 دولار أمريكي لخيار 4 جيجابايت / 64 جيجابايت، وسيتوفر الهاتف في الهند اعتبار من 23 مارس الجاري.
Samsung Galaxy M21 is here: Exynos 9611 SoC, 48MP triple camera, and 6,000 mAh battery
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