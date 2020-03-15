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تكنولوجيا

أبرز مواصفات Galaxy A51.. أحدث هاتف من سامسونج بكاميرا رباعية.. صور

الأحد 15/مارس/2020 - 05:36 م
Galaxy A51
Galaxy A51
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شيماء عبد المنعم
كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية، عن أحدث هواتفها الذكية خلال الشهر الماضي، والذى يحمل إسم Galaxy A51 فى الأسواق الهندية ويأتي ضمن الفئة المتوسطة.

وبحسب ما كره موقع "gsmarena" التقنى، رحت سامسونج هاتف Galaxy A51 في الهند بسعر حوالى 320 دولارا أمريكيا أى ما يعادل 5000 جنيه مصريا لنسخة ذاكرة وصول عشوائى سعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت.

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- أبرز مواصفات Galaxy A51 الجديد من سامسونج:

Samsung Galaxy A51

يأتى Galaxy A51 بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع Super AMOLED كاملة بدون أى حواف، وفي منتصفها كاميرا أمامية على شكل ثقب، وطبقة Corning Gorilla Glass 3 للحماية من الخدوش والكسر.
Samsung Galaxy A51

وزودت سامسونج Galaxy A51 بمعالج من نوع Exynos 9611 بقوة 2.3 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائى سعتى 4 و 6 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائى سعتى 64 و 128 جيجابايت.
Samsung Galaxy A51

وبالنسبة للكاميرا، يأتي Galaxy A51 بكاميرا رباعية بدقة 48 و 12 و 5 و 5 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل، بالإضافة لقارىء للبصمة أسفل الشاشة نفسها.

Samsung Galaxy A51

ويعمل Galaxy A51 ببطارية سعة 4000 ميللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط، وكابل من نوع Type-C، كما يعمل الهاتف بأحدث نظام تشغيل Android 10، ويتوفر هاتف Galaxy A51 بأربعة ألوان، هى الأبيض والأسود والوردى و الأزرق.
Samsung Galaxy A51
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