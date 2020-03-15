أبرز مواصفات Galaxy A51.. أحدث هاتف من سامسونج بكاميرا رباعية.. صور

كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية، عن أحدث هواتفها الذكية خلال الشهر الماضي، والذى يحمل إسم Galaxy A51 فى الأسواق الهندية ويأتي ضمن الفئة المتوسطة.





الهند بسعر حوالى 320 دولارا أمريكيا أى ما يعادل 5000 جنيه مصريا لنسخة ذاكرة وصول عشوائى سعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت. وبحسب ما كره موقع "gsmarena" التقنى، رحت سامسونج هاتف Galaxy A51 فيبسعر حوالى 320 دولارا أمريكيا أى ما يعادل 5000 جنيه مصريا لنسخة ذاكرة وصول عشوائى سعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت.





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يأتى Galaxy A51 بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع Super AMOLED كاملة بدون أى حواف، وفي منتصفها كاميرا أمامية على شكل ثقب، وطبقة Corning Gorilla Glass 3 للحماية من الخدوش والكسر.





وزودت سامسونج Galaxy A51 بمعالج من نوع Exynos 9611 بقوة 2.3 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائى سعتى 4 و 6 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائى سعتى 64 و 128 جيجابايت.





وبالنسبة للكاميرا، يأتي Galaxy A51 بكاميرا رباعية بدقة 48 و 12 و 5 و 5 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل، بالإضافة لقارىء للبصمة أسفل الشاشة نفسها.







