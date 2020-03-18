تغريدة عبدالعزيز تثير الجدل.. هل تبرع محمد صلاح لمحاربة فيروس كورونا؟

أكد خالد عبدالعزيز وزير الرياضة السابق، تبرع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بمبلغ 20 مليون جنيه للتصدي لفيروس كورونا المستجد.





وكتب خالد عبدالعزيز عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلا : « تبرع الكابتن محمد صلاح بمبلغ٢٠ مليون جنيه للتصدي لوباء كورونا ».





وتابع: «هو تصرف من مصرى أصيل أصبح أحد أعظم رموز الرياضة المصرية على مر تاريخها».





لكن فوجئنا بعد دقائق من نشر عبدالعزيز لتلك التغريدة، بأنه قام بمسحها، ليثير التساؤلات: هل تبرع صلاح فعلًا لمحاربة كورونا، ولأي جهة، ولماذا لم يأتي الإعلان عن طريق صلاح أو وكيل أعماله رامي عباس، أو وزارة الصحة المصرية؟





الأمر مشابه عندما أعلن محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة في وقت سابق بأن الفرعون المصري قد تبرع بمبلغ 3 مليون دولار، من أجل ترميم معهد الأورام، لكننا فوجئنا بوجود تقارير تكشف بأن صلاح لم يتبرع من أجل ذلك الأمر.





الساعات القليلة القادمة ستكشف هل تبرع محمد صلاح، بالفعل لمحاربة كورونا، أم كانت تلك التغريدة غير صحيحة.