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أخبار البلد

صيادلة الإسكندرية تتعاون مع الأجهزة الرقابية لضبط تداول المطهرات و التصدي لغلاء التجار

الأربعاء 18/مارس/2020 - 07:46 م
صدى البلد
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محمد غالي
أكدت نقابة الصيادلة بالإسكندرية، في بيان لها اليوم الأربعاء، تعاونها مع مختلف الأجهزة الرقابية المعنية لضبط عملية تداول المواد المطهرة والكحول، والتصدي للمغالاة التي تفرضها بعض الشركات والتجار، مهيبة بالمواطنين عدم الشراء والإبلاغ عن أي مورد يسيء استغلال هذه الظروف الطارئة.

وقالت النقابة في بيانها، إن الصيدلي سيظل جنبا إلى جنب مع المواطن مؤديا واجبه الوطني في التوعية بالوقاية من المرض، مشيرة إلى البدء بشكل رسمي في التعاون مع محافظة الإسكندرية لتنفيذ حملتها على الأرض على مستوى الصيدليات وغيرها من الهيئات.


وأشارت التقابة إلى تواصلها على مدار الساعة مع عدد من شركات الإنتاج والتوزيع للمطهرات من أجل السعي لعمل حصة للصيدليات محددة السعر والكمية وحماية المواطنين والصيدليات على حد سواء.

صيادلة الإسكندرية تتعاون مع الأجهزة الرقابية لضبط تداول المطهرات و التصدي لغلاء التجار
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