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اقتصاد

الدولار يقفز لأعلى سعر له منذ 3 سنوات بسبب كورونا.. تفاصيل

الأربعاء 18/مارس/2020 - 08:27 م
الدولار يقفز
الدولار يقفز
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وكالات
قفز الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 18-3-2020 مسجلا أعلى مستوياته في عدة أعوام أمام بضع عملات رئيسية بينما يدفع تفشي فيروس كورونا الشركات والمستثمرين إلى التماس الآمان في العملة الخضراء.

وقفز مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 2.051 بالمئة إلى 101.440 وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2017، ويتجه مؤشر الدولار إلى تسجيل أكبر قفزة له في يوم واحد منذ الرابع والعشرين من يونيو 2016 .

وهبط الجنيه الاسترليني أكثر من 4% أمام العملة الأمريكية أثناء التعاملات اليوم الأربعاء إلى أدنى مستوى منذ عام 1985 على الأقل ومتراجعا عن مستويات ”الانهيار“ السابقة التي سجلها في أكتوبر 2016، مع انضمام بريطانيا إلى دول أوروبية أخرى في اغلاق المدارس لمكافحة فيروس كورونا.

وتضررت العملة البريطانية أيضا من موجة مبيعات عالمية في كل فئات الأصول تقريبا مع توجه المستثمرين إلى مراكمة سيولة دولارية، وهبط الاسترليني إلى 1.1452 دولار، بينما تراجع حوالي 3% العملة الأوروبية إلى 94.33 بنس لليورو وهو أدنى مستوى منذ مارس 2009.
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