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أخبار العالم

اقترب من الترشح رسميا لرئاسة أمريكا.. بايدن يفوز على ساندرز في 3 ولايات جديدة

الأربعاء 18/مارس/2020 - 08:50 م
جو بايدن وبيرني ساندرز
جو بايدن وبيرني ساندرز
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شيماء مصطفى
فاز نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن على منافسه السيناتور بيرني ساندرز، في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي في ولايات فلوريدا وإيلينوي وأريزونا.

ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، فاز بايدن في فلوريدا الولاية الجنوبية، وأريزونا وإيلينوي، ما يوسع الفارق مع السيناتور الديمقراطي ساندرز بايدن في الانتخابات.

وقالت صحيفة نيويوك تايمز، إن نتائج فرز الأصوات في 56% من الدوائر الانتخابية تشير إلى حصول بايدن على 42.6% من الأصوات، مقابل 30.3% لـ ساندرز عن ولاية فيرمونت. 

يأتي ذلك في الوقت الذي رشح الحزب الجمهوري الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب رسميا لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ونال ترامب ترشيح حزبه الجمهوري اليوم الاربعاء لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، في إطار حملة إعادة انتخابه لرئاسة الولايات المتحدة 2020 

وقالت رئيسة الحزب الجمهوري، رونا ماكدانيل، عبر تغريدة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نهنئ دونالد ترامب على حصوله رسميا على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة»

وأضافت أن «ولايته فلوريدا منحته عددا من المندوبين الذين يحتاج إليهم، والحزب الجمهوري متحد، وناشطونا مفعمون بالطاقة، ونحن مستعدون لأربع سنوات جديدة»

ويخوض ترامب انتخابات الرئاسة الامريكية في 3 نوفمبر 2020 في معركة إعادة انتخابه.
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