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رياضة

الرياضة السعودية تصدر عقوبات مغلظة بشأن مباراة الشباب والنصر

الأربعاء 18/مارس/2020 - 09:24 م
الشباب والنصر
الشباب والنصر
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إسماعيل محمود
أصدرت وزارة الرياضة السعودية، اليوم الأربعاء، عقوبات مغلظة، وذلك بخصوص أحداث مباراة فريقي الشباب والنصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ونشرت وزارة الرياضة السعودية بيانًا جاء فيه:"منع الرئيس التنفيذي لنادي الشباب خلف الهويشان من مزاولة النشاط حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.

منع مدير المركز الإعلامي بنادي الشباب أحمد المسعود من مزاولة النشاط حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.

فيما يخص الحضور الجماهيري وما تم تداوله في تلك المباراة فقد تم إجراء التحقيقات اللازمة من قبل وزارة الرياضة، ونظرًا لضرورة التحقق من بعض الجوانب بهذه الحادثة، فقد تم إحالة الموضوع للجهات الأمنية المختصة لاستكمال ما يلزم بحكم الاختصاص."

يذكر أن وزارة الرياضة قد قامت بتعليق كافة الأنشطة الرياضية السعودية في البلاد لأجل غير مسمى بسبب فيروس كورونا.
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