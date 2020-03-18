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8 أعوام على رحيل معلم الأجيال البابا شنودة الثالث.. تامر أمين يعرض تقريرا عن الراحل

الأربعاء 18/مارس/2020 - 10:48 م
البابا شنودة الثالث
البابا شنودة الثالث
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البهي عمرو
عرض الإعلامى تامر أمين تقريرا بالفيديو "ثمان أعوام على رحيل معلم الأجيال البابا شنودة الثالث باب الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية".

احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمس الثلاثاء بالذكرى الثامنة لرحيل قداسة البابا شنوده الثالث البطريرك الـ117 من باباوات الإسكندرية.

وشهدت الكنائس والأديرة الأرثوذكسية في مصر والخارج إقامة القداسات والصلوات بهذه المناسبة، فيما شهد دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون صلاة القداس الإلهي صباح اليوم ويوجد مزار البابا شنوده الثالث هناك منذ رحيله.

البابا شنودة الثالث، وُلِد باسم نظير جيد روفائيل في 3 أغسطس 1923 ورحل عن عالمنا في 17 مارس 2012، وهو أول أسقف للتعليم المسيحي قبل أن يصبح بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وتم إعلان نظير جيد راهبًا باسم أنطونيوس السرياني في يوم السبت 18 يوليو 1954، وقال إنه وجد في الرهبنة حياة مليئة بالحرية والنقاء، ومن عام 1956 إلى عام 1962 عاش حياة الوحدة في مغارة بعيدة عن الدير،  وبعد سنة من رهبنته تمت سيامته قسا، وأمضى 10 سنوات في الدير دون أن يغادره، وعمل سكرتيرًا خاصًا للبابا كيرلس السادس في عام 1959، ورُسِمَ أسقفًا للمعاهد الدينية والتربية الكنسية، وكان أول أسقف للتعليم المسيحي وعميد الكلية الاكليريكية، في 30 سبتمبر 1962.

وعندما رحل البابا كيرلس في 9 مارس 1971 أجريت انتخابات البابا الجديد في الأربعاء 13 أكتوبر، ثم جاء حفل تتويج البابا شنوده للجلوس على كرسي البابوية في الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالقاهرة في 14 نوفمبر 1971 وبذلك أصبح البابا رقم 117 في تاريخ البطاركة.
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