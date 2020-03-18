AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اتحاد كرة القدم المغربي يتبرع بـ 10 ملايين درهم لمحاربة فيروس كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 10:20 م
الجامعة المغربية
الجامعة المغربية لكرة القدم
Advertisements
إسماعيل محمود
أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم "الجامعة المغربية"، عن تبرعه بمبلغ 10 ملايين درهم، وذلك في الصندوق الخاص لمحاربة فيروس كورونا المستجد "كوبيد 19".

ونشرت الجامعة المغربية بيانًا جاء فيه:تعلن الجامعة، وبتنسيق مع كل من العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، عصبة كرة القدم هواة،عصبة كرة القدم النسوية، عصبة كرة القدم المتنوعة، والعصب الجهوية، عن تقديم مساهمة مالية قدرها 10 ملايين درهم، في الصندوق الخاص بتدبير جائحة “فيروس كورونا” المستجد."

يذكر أنه قد تم إيقاف النشاط الرياضي في المغرب لأجل غير مسمى، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميًا .. مباريات الدوري المغربي دون جمهور بسبب كورونا

قبل مواجهتي الأهلي والزمالك بـ إفريقيا.. المغرب تعلن إيقاف جميع البطولات بسبب كورونا

رسميا.. تأجيل لقاء الإسماعيلى والرجاء بالبطولة العربية لأجل غير مسمى

الوداد المغربى يجمد النشاط الرياضي لأجل غير مسمى بسبب فيروس كورونا

أخبار الرياضة السعودية ..إصابة نجم أهلي جدة السابق بـ كورونا ..اجراءات عاجلة من الأندية بعد تعليق الدوري

قائد الوداد البيضاوي يكشف حقيقة إصابته بـ كورونا قبل لقاء الأهلي

ترشيحاتنا

الصحة العالمية: لا يوجد علاج معتمد لفيروس كورونا حتى الآن.. فيديو

فخر العرب .. محمد صلاح يتبرع بـ 20 مليون جنيه لمواجهة فيروس كورونا

رحلة استثنائية.. مصر تعيد 300 من أبنائها العالقين في الكويت

الأسوأ لم يأت بعد.. الصحة العالمية تحذر الدول الإفريقية بسبب كورونا

عزل المحامية .. قرار صادم من أسرة قتيل فيلا نانسي عجرم

حقيقة اكتشاف علاج لفيروس كورونا ومتى ينتهي تخليقه؟.. تعرف على الإجابة

AdvertisementS

خالد عبدالعزيز يوضح حقيقة تبرع محمد صلاح بـ 20 مليون جنيه لمحاربة كورونا

فخر العرب .. محمد صلاح يتبرع بـ 20 مليون جنيه لمواجهة فيروس كورونا

كاف بصدد اتخاذ قرار حاسم بشأن مباريات نصف نهائي دوري الأبطال والكونفيدرالية

صن داونز يستعين بـ الأهلي لخطف لقب الدوري الجنوب أفريقي من كايزر تشيفز

شاهد.. مرتضى منصور يكشف سبب انتشار فيروس كورونا في العالم.. وهذا طلبه من الحكومة

اخبار الرياضة.. مفاجأة عن الخطيب.. و رمضان صبحى خارج الأهلى نهاية الموسم

أخبار الرياضة| صلاح لم يتبرع لمكافحة كورونا.. مفاجأة بشأن الخطيب.. عروض الدوري الإنجليزي تنهال على نجم الزمالك

مرتضى منصور يوجه رسالة قوية للشعب بسبب كورونا

قرار عاجل من الزمالك بشأن أوضاع الفريق الفترة المقبلة

جشع وإجرام.. هجوم عنيف من مرتضى منصور على التجار ومروجى الشائعات.. شاهد

اتحاد الكرة يكشف حقيقة إصابة عدد من لاعبي الدوري بفيروس كورونا

لأجل غير مسمى.. تأجيل مباريات كأس الاتحاد الآسيوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابتها بـ كورونا.. شاهد أجرأ إطلالات بطلة la casa de papel

ما وراء الحب 10 نصائح تساعدك على التخلي عن شخص تحبه

موضة غريبة لـ مكياج كورونا تثير جدلا على السوشيال ميديا.. صور