اتحاد كرة القدم المغربي يتبرع بـ 10 ملايين درهم لمحاربة فيروس كورونا

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم "الجامعة المغربية"، عن تبرعه بمبلغ 10 ملايين درهم، وذلك في الصندوق الخاص لمحاربة فيروس كورونا المستجد "كوبيد 19".





ونشرت الجامعة المغربية بيانًا جاء فيه:تعلن الجامعة، وبتنسيق مع كل من العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، عصبة كرة القدم هواة،عصبة كرة القدم النسوية، عصبة كرة القدم المتنوعة، والعصب الجهوية، عن تقديم مساهمة مالية قدرها 10 ملايين درهم، في الصندوق الخاص بتدبير جائحة “فيروس كورونا” المستجد."





يذكر أنه قد تم إيقاف النشاط الرياضي في المغرب لأجل غير مسمى، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا.