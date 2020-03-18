خامنئي يقرر الإفراج عن نصف السجناء السياسيين في إيران

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران عن اتخاذ المرشد الإيراني علي خامنئي قرارا بالعفو عن نصف السجناء السياسيين في البلاد.





وقال غلام حسين إسماعيلى إن المرلاشد الإيراني علي خامنئي سيعفو عن 10 آلاف سجين بينهم سجناء سياسيون بمناسبة عيد النوروز.





كانت صحيفة ذا صن البريطانية كشفت عن أن وباء كورونا القاتل تسبب في اطلاق سراح السجينة البريطانية لدى ايران نازانين زجاري راتكليف والتي افرجت عنها السلطات الايرانية بصورة مؤقتة من السجن.





وتواجه المواطنة البريطانية - الإيرانية نازان زجاري راتكليف عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات في إيران حيث تم القبض عليها في عام 2016 بعد إدانتها من قبل السلطات بالتجسس، وهو ما تنفيه.





كانت إيران أفرجت مؤقتا عن حوالي 85 ألف سجين بينهم سجناء سياسيون لمواجهة تفشي انتشار فيروس كورونا في البلاد.