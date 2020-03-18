يعاني من اعتلالات نفسية.. تفاصيل ضبط ساكب المادة السائلة في جدة

بلاغات عدة تلقتها شرطة مكة، عن شخض مجهول يقوم بسكب مواد على مقابض مركبات متوقفة في بعض الأحياء جنوب جدة.





لم تتوقف محاولات شرطة مكة في البحث عن الشخص المجهول، ومع إجراءات البحث والتحري توصلت الجهات الأمنية في محافظة جدة إلى الشخص المقصود، وقامت بتحديد هويته.





ووفقا للمتحدث باسم شرطة المنطقة الرائد محمد الغامدي، أن الجهات الأمنية في محافظة جدة، تلقت عددًا من البلاغات عن قيام شخص مجهول بسكب مادة سائلة على مقابض المركبات المتوقفة في بعض الأحياء جنوب المحافظة، وأسفرت إجراءات البحث والتحري عن تحديد هويته والقبض عليه وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، واتضح أنه يعاني من اعتلالات نفسية، جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.



