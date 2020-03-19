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فن

نانسي عجرم تتضامن مع تعليمات الحد من تفشي كورونا.. بهذه الطريقة

الخميس 19/مارس/2020 - 01:40 ص
رنا اشرف
نشرت الفنانة اللبنانية نانسى عجرم صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر وهى بالمنزل تضامنا مع التعليمات للحد من تفشى فيروس كورونا.
كتبت معلقة على الصورة: "خليك بالبيت".

نالت الصورة إعجاب متابعي نانسي وجاءت تعليقاتهم كالآتي: "بحبك جدًا .. لازم الكل يفضل لبيته.. ربنا يحفطنا جميعا..".

حقق كليب قلبي يا قلبي للفنانة اللبنانية نانسي عجرم 11 مليونا 729 ألف مشاهدة بعد مرور شهر ونصف على طرحه بقناتها الرسمية بموقع يوتيوب.

وتعد أغنية قلبي يا قلبي هو أول عمل فني لـ نانسي عجرم بعد أزمة قتل زوجها طبيب الأسنان المعروف فادي الهاشم للسوري محمد الموسي بعدما اقتحم منزلهما في مطلع شهر يناير الماضي.

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💙💚💛 #Quarantine #خليك_بالبيت

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