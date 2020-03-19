لنقل المرافق.. مرور الجيزة: غلق جزئي لشارع ربيع الجيزي لمدة 3 أيام

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن غلق شارع ربيع الجيزى وتقاطعه مع شارع نور المصطفى جزئيًا بالاتجاهين لمدة 3 أيام، وفى إطار تنفيذ أعمال نقل المرافق المتعارضة مع المشروع القومى لمترو الأنفاق، الخط الرابع. على أن يكون العمل من يوم الجمعة الموافق 20/3/2020 حتى يوم الأحد الموافق 22/3/2020 ، من الساعة 12 صباحًا وحتى 5 صباحًا طوال فترة الأعمال .





وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بوضع اللوحات الإرشادية ونشر اللجان المرورية لإرشاد المارة وقائدى المركبات بمحيط مناطق العمل .





وتهيب الادارة العامة لمرور الجيزة الجيزة بالمواطنين الالتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات لتفادى التكدسات .