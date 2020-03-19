«مستقبل وطن» يطلق حملات للتعقيم والتوعية من «كورونا» بمحافظات الجمهورية

نظم حزب مستقبل وطن عدة حملات على مدار الأمس للتعقيم الشوارع وتوعية المواطنين بطرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد بمختلف أنحاء الجمهورية وذلك إنطلاقا من الدور المجتمعي للحزب مستقبل وطن، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام للحزب.





وفي كفر الشيخ، قامت أمانة الحزب بمركز بيلا، بتكوين فرق من شباب الحزب، لتعقيم وتطهير الأماكن العامة.





وقال جمال الصيرفى أمين الحزب بمركز بيلا، إنه تم تطهير وتعقيم عدد من الشوارع بالأحياء الشعبية والأماكن الحيوية منها مجمع المواقف وبعض الورش الصناعية.





وفي الفيوم، قامت أمانة حزب مستقبل وطن بالمحافظة، بتوزيع الكمامات وبوسترات التوعية والقفازات على المارة بالشوارع والأسواق وسائقي التاكسي وتقديم النصح لهم بطرق الوقاية وأعراض الإصابة كذلك تم في مركز سنورس توزيع المنشورات والكمامات والتوعية بأساليب الوقاية.

كما قام فريق الحزب بمركز ابشواي، بتوزيع الكمامات ومنشورات التوعية علي المحال التجارية والباعة الجائلين.





وفي مركز الفيوم انتقل فريق الحزب من أمانة المركز برئاسة أسامة الخولي الي قرى تلات والعزب التابعة لها حيث تم توزيع الكمامات والقفازات ووضع ملصقات التوعية بالجدران.





وفي مركز اطسا، تم توزيع المنشورات والقفازات على العاملين والباعة الجائلين وتم توضيح أعراض المرض وكيفية الوقاية منة كذلك انطلقت الحملة بمراكز طامية حيث تم توزيع الكمامات والقفازات علي سائقي التوكتوك والباعة بالاسواق والمحال التجارية كما تم تقديم النصح والإرشاد بكيفية الوقاية من الفيروس، وتوضيح أعراض الإصابة.





وفي القليوبية، أطلق حزب مستقبل وطن حملات في عدد من مراكز المحافظة لتطهير وتعقيم الشوارع وتوزيع المطهرات على الأهالي كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد تحت شعار "صحة أولادنا".





وشارك شباب الحزب بالأمانة العامة في توزيع المطهرات والمواد المعقمة على المواطنيين والأطفال والمحال التجارية مجانا صاحبتها حملة لتوعية المواطنين بالشارع عن طرق الوقاية.





كما أطلقت أمانة حزب مستقبل وطن بمدينة بنها، حملة لتوزيع المطهرات وسوائل التعقيم على المواطنين كأجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بمدينة بنها، وبحضور مصطفى النفيلى امين التنظيم بالمحافظة.





ومن جانبه، أكد سامى عبد الوهاب، أن الحملة بدأت بمشاركة مجموعة من شباب الحزب بتوزيع العبوات المطهرة على المواطنين بالمنازل وبعض المارين بالشوارع إلى جانب بعض من المطاعم ببعض المناطق بمدينة بنها.





ونظم حزب مستقبل وطن، بمدينة شبين القناطر، سلسلة كبيرة من الندوات التثقيفية، تحت عنوان فيروس كورونا، من حيث "الأعراض وسبل الوقاية"، للتوعوية ضد فيرس كورونا.





وعقدت أمانة المرأة، ندوة عن أعراض الإصابة بفيروس كورونا تحت عنوان فيروس كورونا من حيث "الأعراض وسبل الوقاية، وشملت الندوات كيفية اتخاذ الإجراءات لمواجهة تهديدات فيروس كورونا وتوعية كل العاملين والأعراض وأسباب انتقال العدوى وطرق الوقاية.





كما تم تعقيم مقر حزب مستقبل وطن بمركز طوخ، وتوافر عبوات المطهرات تحت رعاية مصطفى النفيلي أمين التنظيم بالحرب، وتنفيذ لتعليمات النائب أشرف رشاد.





وفي أسوان، قامت أمانة نصر النوبة، بالتنسيق مع وحدة الملاريا بنصر النوبة، بتعقيم جميع المصالح الحكوميه ضد فيروس كورونا وقد شملت الحملة عدة مواقع فى كافة أنحاء مركز نصر النوبة.





وفي الغربية، قام حزب مستقبل وطن بوضع خطط وقائية داخل جميع الوحدات والمراكز للتصدي لفيروس كورونا وتشكيل غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة لمتابعة الازمة واتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتوقى اخطار الاصابة.





وأكد المحاسب محمد عريبى، أمين حزب مستقبل وطن بالغربية، أن هذه المشاركة تأتي تفعيلًا لمبادرة "لو تقدر تساعد" ، التي أطلقتها أمانة الغربية.





وأشار "عريبي"، الي توزيع كميات كبيرة من الكمامات والقفازات الطبية على الأهالي بقري ومراكز محافظة الغربية ، كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا المستجد، معلنا كذلك توافر كافة الأدوات والمستلزمات اللازمة لعمليات التطهير والتعقيم.





وأضاف أمين الحزب بالمحافظة، أن شباب الحزب وزعوا عدد من الملصقات الارشادية والتوعوية بمناطق متفرقة بجميع قرى ومراكز المحافظة معتمدة من وزارة الصحة للتعريف بأعراض فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه، حيث قامت أمانة مركز المحلة بتنظيم حملة كبرى للتوعية بأهمية استخدام المنظفات والتعقيم للمنازل والملابس ، الي جانب توزيع ملصقات إرشادية وعدد من الماسكات والقفازات الطبية علي المواطنين، كما شاركت أمانة ثان طنطا بتعقيم وتطهير دور المسنين والأيتام بطنطا كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وحرصا على سلامة النزلاء والمترددين عليها .





كما بدأ حزب مستقبل وطن اليوم في إطلاق فرق التعقيم والتطهير، بمحافظة الإسكندرية.





وقال النائب رزق راغب ضيف الله امين الحزب محافظة الاسكندرية إن الحزب بدأ في تطهير وتعقيم المقر الرئيسي بالمحافظة، بالإضافة إلى كافة مقرات الحزب في جميع أنحاء المحافظة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، والسيطرة عليه، بعد انتشاره في أغلب دول العالم، مشيرًا إلى أن هذه الحملة تهدف إلى الوقوف إلى جوار المواطن والدولة في خطتها للتغلب على هذا المرض.





وطالب ضيف الله المواطنين بعدم الالتفات إلى الشائعات في هذا الوقت الحرج الذي تمر به مصر، وجميع دول العالم، لأن الشائعات في مثل هذا التوقيت أخطر من المرض، مشيرًا إلى أن منظمة الصحة العالمية أشادت بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة المصرية ممثلة في وزارة الصحة والجهات المعنية للسيطرة على هذا الفيروس واحتوائه.

وقدم ضيف الله الشكر لمؤسسات الدولة على سرعة تفاعلها، وتعاملها مع فيروس كورونا منذ ظهوره، موكدًا أن الدور الذي تقوم به الحكومة يستحق الإشادة قائلًا: "تحية لكل مسئول، وكل طبيب وممرض وعامل في مستشفى يخاطر بنفسه من أجل صحة وأمان هذا البلد".