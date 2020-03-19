بمكياج صاخب.. مايا دياب تبهر متابعيها بإطلالة جذابة على إنستجرام

شاركت المطربة مايا دياب متابعيها بصورة نشرتها عبر صفحتها على إنستجرام، وظهرت مايا دياب فيها بإطلالة جذابة وساحرة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
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وارتدت مايا دياب سويت شيرت باللون الأسود، بأكمام طويلة، مع إكسسوارات من المنتصف باللون الذهبي، وهو ما تناسب بشكل كبير مع لون بشرتها.
فيما تركت مايا دياب شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية، واختارت مايا دياب مكياج صارخا، حيث أبرزت جمال عينيها بالآي لاينر، مع الأي شادو، فيما اختارت اللوم الكشيري كأحمر شفاه.
ولم تتكلف مايا دياب في ارتداء الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالة جذابة وناعمة، وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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𝗗𝗼𝗻'𝘁 𝗺𝗶𝘀𝘀 𝘁𝗼𝗻𝗶𝗴𝗵𝘁'𝘀 𝗲𝗽𝗶𝘀𝗼𝗱𝗲 𝗼𝗳 #SideTalksWithMayaDiab 𝗹𝗶𝘃𝗲 𝗼𝗻 𝗺𝘆 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗮𝗴𝗿𝗮𝗺 𝗮𝘁 9𝗽𝗺 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗗𝗿 @randacn ! ❤️ موعدنا الليلة عالساعة ٩ مساءً مباشرة عبر صفحتي الخاصة على موقع انستغرام مع الأخصائية في علم النفس الدكتور رندا شليطا. ❤️ #MayaDiab #SideTalksWithMayaDiab #StayTuned #Live #Instagram