بمكياج صاخب.. مايا دياب تبهر متابعيها بإطلالة جذابة على إنستجرام

متابعيها بصورة نشرتها عبر صفحتها على إنستجرام، وظهرت مايا دياب فيها بإطلالة جذابة وساحرة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وارتدت مايا دياب سويت شيرت باللون الأسود، بأكمام طويلة، مع إكسسوارات من المنتصف باللون الذهبي، وهو ما تناسب بشكل كبير مع لون بشرتها.





فيما تركت مايا دياب شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية، واختارت مايا دياب مكياج صارخا، حيث أبرزت جمال عينيها بالآي لاينر، مع الأي شادو، فيما اختارت اللوم الكشيري كأحمر شفاه.





ولم تتكلف مايا دياب في ارتداء الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالة جذابة وناعمة، وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..



