AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بمكياج صاخب.. مايا دياب تبهر متابعيها بإطلالة جذابة على إنستجرام

الخميس 19/مارس/2020 - 01:34 ص
مايا دياب
مايا دياب
Advertisements
آية التيجي
شاركت المطربة مايا دياب متابعيها بصورة نشرتها عبر صفحتها على إنستجرام، وظهرت مايا دياب فيها بإطلالة جذابة وساحرة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وارتدت مايا دياب سويت شيرت باللون الأسود، بأكمام طويلة، مع إكسسوارات من المنتصف باللون الذهبي، وهو ما تناسب بشكل كبير مع لون بشرتها.

فيما تركت مايا دياب شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية، واختارت مايا دياب مكياج صارخا، حيث أبرزت جمال عينيها بالآي لاينر، مع الأي شادو، فيما اختارت اللوم الكشيري كأحمر شفاه.

ولم تتكلف مايا دياب في ارتداء الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالة جذابة وناعمة، وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. مايا دياب بإطلالة جريئة من الشارع

4 صور مجنونة.. مايا دياب تبهر متابعيها على السوشيال ميديا بإطلالة جذابة.. شاهد

بمكياج جذاب.. مايا دياب تستعرض جمالها على إنستجرام .. صور

بـ إطلالة كاجول.. مايا دياب تستعرض جمالها على إنستجرام

بجيب قصير.. مايا دياب تبهر متابعيها بإطلالة جريئة على إنستجرام

من البانيو.. مايا دياب تشعل السوشيال ميديا بأحدث جلسة تصوير.. شاهد

ترشيحاتنا

فنانة عربية شهيرة تعلن إصابتها بفيروس كورونا .. فيديو

بأصابع بشرية.. شاهد اكتشاف مخلوق مائي غريب عمره 380 مليون سنة.. فيديو وصور

بـ ماكياج جذاب.. هبة مجدى تستعرض جمالها فى أحدث ظهور .. شاهد

أهم الأخبار .. إصابة فنانة شهيرة بكورونا .. تحذيرات من طقس الخميس.. ووضع العاملين بالسياحة في 4 محافظات بالحجر الصحي

مرتضى منصور يوجه رسالة قوية للشعب بسبب كورونا

هذا النادي يهدد استقرار كارتيرون مع نادي الزمالك .. تعرف عليه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول السماق؟

بعد وقف برنامجها.. دعاء صلاح تتحدى كورونا بجلسة تصوير جريئة

يقوي مناعتك ضد كورونا.. طريقة عمل عصير الليمون بالنعناع في البيت