بمكياج صاخب.. مايا دياب تبهر متابعيها بإطلالة جذابة على إنستجرام

View this post on Instagram

𝗗𝗼𝗻'𝘁 𝗺𝗶𝘀𝘀 𝘁𝗼𝗻𝗶𝗴𝗵𝘁'𝘀 𝗲𝗽𝗶𝘀𝗼𝗱𝗲 𝗼𝗳 #SideTalksWithMayaDiab 𝗹𝗶𝘃𝗲 𝗼𝗻 𝗺𝘆 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗮𝗴𝗿𝗮𝗺 𝗮𝘁 9𝗽𝗺 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗗𝗿 @randacn ! ❤️ موعدنا الليلة عالساعة ٩ مساءً مباشرة عبر صفحتي الخاصة على موقع انستغرام مع الأخصائية في علم النفس الدكتور رندا شليطا. ❤️ #MayaDiab #SideTalksWithMayaDiab #StayTuned #Live #Instagram