رواد السوشيال ميديا يدعمون الأطباء ويدشنون هاشتاج ‏‎#اطباء_مصر_البواسل_شكرا

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي هاشتاج #اطباء_مصر_البواسل_شكرا دعما لهم على دورهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد وقيامهم لمعالجة المرضى.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

‏‎#اطباء_مصر_البواسل_شكرا

الجنود يحملون سلاحًا لقتل الأعداء....

وانتم تحملون أرواحكم لشفاء الأمراض...

صورة للأطباء حجر مستشفى اسنا.

‏ربنا يكون في عونكم جميعا 🙏

هما الابطال الحقيقين 💪

‎#اطباء_مصر_البواسل_شكرا

‏‎#اطباء_مصر_البواسل_شكرا بجد شكرا باقل الامكانيات واقل عدوي واقل تقدير واقفين مكانكو ثابتين بتحاولو تنتصرو ع كرونا وان شاء الله ربنا معاكو ويحميكو ويحمينا ويحمي مصر 💪😍

‏" وما كان الله معذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون " استغفروا بنيه رفع البلاء ‎#اطباء_مصر_البواسل_شكرا

‏هم دول اللي يستحقو الشكر هم دول اللي لازم نعمل لكل واحد فيهم تمثل هم دول اللي لازم يكون موجودين علي الشاشات من شكوش وحمو بيكا

شكرا اطباء مصر ♥

‎#اطباء_مصر_البواسل_شكرا

‏شكرا للأطباء والممرضين والعمال.شكرا لخط الدفاع الأول ضد المرض.انتم أبطال بالفعل جزاكم الله خيرا ‎#اطباء_مصر_البواسل_شكرا

‏شكرا يا ابطال الظل .. شكرا يا جنود مجهوله بتحاربوا عدو خفي بأقل إمكانيات .. شكرا لكل طبيب وممرض بيعرض نفسه لخطر دفاعا عننا كلنا

‎#اطباء_مصر_البواسل_شكرا

‏‎#اطباء_مصر_البواسل_شكرا