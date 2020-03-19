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أخبار البلد

رواد السوشيال ميديا يدعمون الأطباء ويدشنون هاشتاج ‏‎#اطباء_مصر_البواسل_شكرا

الخميس 19/مارس/2020 - 05:15 ص
أطباء مصر
أطباء مصر
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مصطفى كرم

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي هاشتاج #اطباء_مصر_البواسل_شكرا دعما لهم على دورهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد وقيامهم لمعالجة المرضى.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

‏‎#اطباء_مصر_البواسل_شكرا

الجنود يحملون سلاحًا لقتل الأعداء.... 
وانتم تحملون أرواحكم لشفاء الأمراض...
صورة للأطباء حجر مستشفى اسنا.

‏ربنا يكون في عونكم جميعا 🙏
هما الابطال الحقيقين 💪
‎#اطباء_مصر_البواسل_شكرا

‏‎#اطباء_مصر_البواسل_شكرا بجد شكرا باقل الامكانيات واقل عدوي واقل تقدير  واقفين مكانكو ثابتين  بتحاولو تنتصرو ع كرونا وان شاء الله ربنا معاكو ويحميكو ويحمينا ويحمي مصر 💪😍

‏" وما كان الله معذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون "  استغفروا بنيه رفع البلاء ‎#اطباء_مصر_البواسل_شكرا

‏هم دول اللي يستحقو الشكر هم دول اللي لازم نعمل لكل واحد فيهم تمثل هم دول اللي لازم يكون موجودين علي الشاشات من شكوش وحمو بيكا 
شكرا اطباء مصر ♥
‎#اطباء_مصر_البواسل_شكرا

‏شكرا للأطباء والممرضين والعمال.شكرا لخط الدفاع الأول ضد المرض.انتم أبطال بالفعل جزاكم الله خيرا ‎#اطباء_مصر_البواسل_شكرا

‏شكرا يا ابطال الظل .. شكرا يا جنود مجهوله بتحاربوا عدو خفي بأقل إمكانيات .. شكرا لكل طبيب وممرض بيعرض نفسه لخطر دفاعا عننا كلنا
‎#اطباء_مصر_البواسل_شكرا

‏‎#اطباء_مصر_البواسل_شكرا
طبعا شكرا برغم الإمكانيات المعدوي 🌹

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