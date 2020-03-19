رواد السوشيال ميديا يدعمون الأطباء ويدشنون هاشتاج ‏‎#اطباء_مصر_البواسل_شكرا

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي هاشتاج #اطباء_مصر_البواسل_شكرا دعما لهم على دورهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد وقيامهم لمعالجة المرضى.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :
#اطباء_مصر_البواسل_شكرا
الجنود يحملون سلاحًا لقتل الأعداء....
وانتم تحملون أرواحكم لشفاء الأمراض...
صورة للأطباء حجر مستشفى اسنا.
ربنا يكون في عونكم جميعا 🙏
هما الابطال الحقيقين 💪
#اطباء_مصر_البواسل_شكرا
#اطباء_مصر_البواسل_شكرا بجد شكرا باقل الامكانيات واقل عدوي واقل تقدير واقفين مكانكو ثابتين بتحاولو تنتصرو ع كرونا وان شاء الله ربنا معاكو ويحميكو ويحمينا ويحمي مصر 💪😍
" وما كان الله معذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون " استغفروا بنيه رفع البلاء #اطباء_مصر_البواسل_شكرا
هم دول اللي يستحقو الشكر هم دول اللي لازم نعمل لكل واحد فيهم تمثل هم دول اللي لازم يكون موجودين علي الشاشات من شكوش وحمو بيكا
شكرا اطباء مصر ♥
#اطباء_مصر_البواسل_شكرا
شكرا للأطباء والممرضين والعمال.شكرا لخط الدفاع الأول ضد المرض.انتم أبطال بالفعل جزاكم الله خيرا #اطباء_مصر_البواسل_شكرا
شكرا يا ابطال الظل .. شكرا يا جنود مجهوله بتحاربوا عدو خفي بأقل إمكانيات .. شكرا لكل طبيب وممرض بيعرض نفسه لخطر دفاعا عننا كلنا
#اطباء_مصر_البواسل_شكرا
#اطباء_مصر_البواسل_شكرا
طبعا شكرا برغم الإمكانيات المعدوي 🌹