أخبار الرياضة.. خناقة مرتضى منصور ورضا عبد العال.. مبادرة جديدة لـ تركي آل الشيخ لكسر ملل الـ كورونا





نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة، جاءت كالآتي







انت مؤهلك إيه؟.. شاهد خناقة مرتضى منصور ورضا عبد العال على الهواء

نشبت "خناقة" قوية بين مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك و رضا عبدالعال نجم الزمالك والاهلي السابق علي الهواء .







طارق حامد يتحدى فتحي وشيكابالا والسعيد ويتكفل بـ 30 أسرة متضررة من فيروس كورونا.. فيديو

أعلن طارق حامد نجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن قبوله التحدى والتكفل بمساعدة بعض الأسر التي تأثر مصدر رزقها بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بالتعاون مع جمعية رسالة











لـ كسر الملل بسبب كورونا.. تركي آل شيخ يعلن مبادرة جديدة عبر تويتر

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، تدشين مسابقة جديدة عبر حسابه بموقع "تويتر" عبارة عن سؤال يتم طرحه يوميا ومكافأة الإجابة عنه 100 ألف جنيه







الأهلي يعرض على أحمد فتحي ووليد سليمان التجديد موسما مقابل مبلغ ضخم .. تفاصيل

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسؤولي النادي الأهلي عرضوا علي وليد سليمان وأحمد فتحي لاعبي فريق الكرة التجديد لمدة موسم واحد مقابل 9 ملايين جنيه لكل منهما







أيمن أشرف يعلن تجديد عقده مع النادي الأهلي .. تفاصيل

كشف أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تمديد عقده مع النادي الأهلي خلال الفترة القادمة .



