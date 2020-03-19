أخبار الرياضة.. خناقة مرتضى منصور ورضا عبد العال.. مبادرة جديدة لـ تركي آل الشيخ لكسر ملل الـ كورونا

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة، جاءت كالآتي
نشبت "خناقة" قوية بين مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك و رضا عبدالعال نجم الزمالك والاهلي السابق علي الهواء .
أعلن طارق حامد نجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن قبوله التحدى والتكفل بمساعدة بعض الأسر التي تأثر مصدر رزقها بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بالتعاون مع جمعية رسالة
أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، تدشين مسابقة جديدة عبر حسابه بموقع "تويتر" عبارة عن سؤال يتم طرحه يوميا ومكافأة الإجابة عنه 100 ألف جنيه
قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسؤولي النادي الأهلي عرضوا علي وليد سليمان وأحمد فتحي لاعبي فريق الكرة التجديد لمدة موسم واحد مقابل 9 ملايين جنيه لكل منهما
كشف أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تمديد عقده مع النادي الأهلي خلال الفترة القادمة .