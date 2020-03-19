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رياضة

لـ كسر الملل بسبب كورونا.. تركي آل شيخ يعلن مبادرة جديدة عبر تويتر

الخميس 19/مارس/2020 - 03:57 ص
تركي ال شيخ
تركي ال شيخ
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ياسمين تيسير
أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، تدشين مسابقة جديدة عبر حسابه بموقع "تويتر" عبارة عن سؤال يتم طرحه يوميا ومكافأة الإجابة عنه 100 ألف جنيه.

ونشر تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو عن تفاصيل المسابقة، وهو عبارة عن سؤال يتم طرحه يوميا، ومن يكتب تعليقا بالإجابة الصحيحة يحصل على الجائزة تقدر بـ 100 ألف جنيه.

وكشف السكرتير الخاص بـ تركي آل الشيخ، عن سر إطلاق تلك المبادرة، حيث أكد أنها بهدف كسر الملل جراء توقف الأنشطة الرياضية في مصر والسعودية بسبب كورونا. 

وأضاف "انتظروا اول سؤال النهاردة مسابقة لمدة عشرة ايام .. كل يوم سؤال بمائة ألف جنيه".

وكان مجلس الوزراء قرر توقف جميع الأنشطة الرياضية في مصر للحد من انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد.



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