طارق حامد يتحدى فتحي وشيكابالا والسعيد ويتكفل بـ 30 أسرة متضررة من فيروس كورونا.. فيديو

أعلن طارق حامد نجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن قبوله التحدى والتكفل بمساعدة بعض الأسر التي تأثر مصدر رزقها بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بالتعاون مع جمعية رسالة .





ونشر طارق حامد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو له وهو يعلن عن التكفل بمساعده 30 أسرة تأثرت بالقرارات الاحترازية بسبب مواجهة فيروس كورونا وقبوله تحدي سعد سمير نجم الأهلي.









وأكد طارق حامد أنه يتحدى كلاً من أحمد فتحي نجم الاهلي , عبدالله السعيد وعمر جابر نجما بيراميدز , محمود شيكابالا نجم الزمالك وعمرو السولية نجم الأهلي.